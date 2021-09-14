阿里女员工案最新进展：酒局照片曝光

9 月 14 日，张某妻子纪女士和张某姐夫接受媒体采访，对外讲述了从张某口中得知的案发经过，并提供了事发当晚饭局上的一张照片。

▲ 酒桌照片，张某方面供图

纪女士自述家庭情况复杂，自己文化水平不高，事情出来后不知道怎么办。后来看到王某文妻子为丈夫奔走发声，觉得她也应该做点什么，便找了两位律师，为丈夫张某做无罪辩护。

“他瞒着我可能是怕我生气，但是他把一些事情告诉了姐夫。我相信我丈夫不会干出这种事的，他不会强制猥亵的。我始终不相信，我不相信！”纪女士说道，“他为什么会被批捕，我提出了这 5 点疑问，我想弄清楚原因。”

9 月 12 日，纪女士曾在社交平台上提出对周某的质疑。

“吐酒回来两人是手牵着手回的包房，而且坐回到座位上之后周某还慢慢往我丈夫身上靠，最后趴在了我丈夫的腿上。如果在途中强制猥亵了她，她还会有这些亲密的举动吗？”，“打车时需要知道所住酒店，是周某自己说出的酒店名称。周某你到底是真醉还是装醉？”，“三番两次的打通话让强制猥亵过自己人过去陪她，到底是猥亵还是勾引？”

纪女士透露，自己知道的很多信息，都来自于张某的姐夫。8 月 8 日晚，张某曾在姐夫家住宿。据张某姐夫介绍，张某曾多次被警方叫去问话，最后一次是 8 月 9 日，张某姐夫将张某送到济南公安局槐荫区分局办案中心，次日（8 月 10 号）晚上接到通知得知，张某被拘留了，出不来了。

8 月 27 日，阿里女员工周某曾针对王某文妻子的发声发布律师声明，称个别自媒体以犯罪嫌疑人家属的名义在网络上刻意抹黑。除此之外，周某未再公开发声。9 月 14 日晚，周某代理律师裴杰表示，目前还没有收到周女士对此事的回应。

以下为媒体与张某姐夫的对话

记者：你是什么时候得知张某跟“阿里女员工被侵害案”有关的？

张某姐夫：8 月 8 日我在网上看到周某发的长文，发现跟张某有关，立刻打电话跟他确认。他当时在派出所，只说自己是“被冤枉了”“被当枪使了”。

记者：张某跟你说了那天发生的事情吗？

张某姐夫：当天（被警方叫去问话的 8 月 8 日）晚上，张某从派出所回来住在我家。张某回家就打开电脑看了周某的发文，说里面关于他的部分是不对的。7 月 27 日，他是碰到另一个部门的同事，被喊去吃饭，之前并不认识周某。

张某喝了一斤半酒，有点断片，因为他平时酒量就六七两。张某说，在酒桌上，周某对他很热情。饭局期间周某拉他出去吐酒，周某吐在她自己身上，张某就从前台拿了纸巾帮她擦拭。本来两人在餐桌上的座位是隔一个人，吐酒之后两人牵着手回来，并挨着坐，周某还曾趴在张某身上（附图）。当时张某同事拍下了照片，想饭局后提醒张某不要和客户太暧昧。

记者：根据警方通报，张某第二天早上去了周某所在酒店，为什么？

张某姐夫：张某给我说，散场之后，周某两次给他打微信语音电话，让他去酒店找她。但是张某当天喝得太多了，去了另一个亚朵酒店（大观园亚朵酒店），没有找到周某，便回家休息。第二天（7 月 28 日）早上 7 点左右，周某又联系张某，周某原话“你来陪陪我吧”。张某妻子告诉我说，张某家里有监控，录到了周某最后跟张某通话的内容，被警方调走了。

张某说，他从家里带了一盒避孕套，买了早餐到周某所在的济南西站亚朵轻居酒店。是周某给张某说的房间号并给他开了门，张某看到周某穿的是睡衣。周某吃了点早餐，周某给张某说在阿里工作困难，想辞职等，大概待了一个半小时。

离开之前，两人互删微信。但是当天下午周某又将张某的微信加回来，并质问张某有没有摸过她，有没有欺负她，张某说你当时趴在我身上，肯定有接触这样。后来张某才知道，可能是周某想留证据，且聊天时间是周某报警王某文强奸的时间。

记者：为什么互删微信？

张某姐夫：不知道，他俩在房间里就把微信删掉了。

记者：避孕套和内裤是怎么回事？

张某姐夫：避孕套没有拆。张某给我说过一个细节，张某拿着避孕套问周某：“你知道这是什么吗”。周某说“知道”，张某问“能用吗”，周某说“不能用”，张某就把避孕套放下了。内裤张某没跟我说，可能不好意思。

记者：在酒店，双方有没有发生亲密关系？

张某姐夫：他们相互之间有肢体接触。

记者：张某录了几次口供？

张某姐夫：具体问了几次我记不清楚了，开始是在七贤派出所，后来案件转到张庄派出所，我知道 8 月 8 日张某被警方叫到张庄派出所，又被转到槐荫区办案中心，晚上放出来了；8 月 9 日我送他去槐荫区办案中心，我等到 12 点警方让我回去，第二天（8 月 10 日）晚上 10 点，警方打电话通知我张某被刑拘了，让去签字。

记者：你说的这些，可以负法律责任吗？

张某姐夫：这些都是张某跟我交流，他告诉我的，我没有瞎编乱造。