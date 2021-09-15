富士胶片推出 LTO Ultrium 9 数字磁带，最大可存储 45TB 数据

IT之家 9 月 15 日消息 富士胶片于 9 月 13 日在美国发布了 LTO Ultrium 9 数字磁带。该产品采用第九代 LTO Ultrium 标准，在压缩的情况下能够储存高达 45TB 的数据，比上一代产品增加了 50%。不进行压缩的情况下，单盘能够存储 18TB 数据

这款磁带专用于大型数据中心，使用数字磁带机进行读写。这种存储方式特别适合冷数据，成本低寿命长，可以断电离线存储。官方表示，使用磁带存储数据，相比 HDD 机械硬盘二氧化碳排放量减少了 95%。

富士称，近年来，随着 5G、高清视频、物联网、人工视频等领域的发展，全球每年产生的数据呈指数增长。据统计有多达 80% 的数据属于冷数据或较少访问的数据。因此，如果数据中心使用磁带的方式进行存储，会大大降低成本。

IT之家了解到，富士胶片这款 LTO-9 磁带，使用了钡铁氧体磁性颗粒来实现更高的存储容量。这种颗粒使用富士胶片先进的“NANOCUBIC”（纳米颗粒）技术制造，能够均匀覆盖在磁带表面，形成光滑的磁性层。速度方面，在不压缩时，读写速度可达 1000MB/s，压缩时传输速度也能达到 400MB/s。这一性能比 LTO-8 提高了 25%。

此外，官方还称磁带进行离线存储，从物理方面隔绝了数据被盗以及受到网络攻击的风险，适用于长期备份用途。