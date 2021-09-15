媒体吐槽：iPhone 13/Pro 变化不大，苹果只能大谈续航

9 月 15 日消息，当地时间周二，苹果公司照例在一年一度的秋季新品发布会上发布新款 iPhone。但 iPhone 13 系列新机与去年相比并没有什么重大进步。

去年的 iPhone 12 系列机型首次支持 5G 网络连接，采用了全新的扁平化设计。但今年发布的四款新机外观变化不大，屏幕尺寸和去年并无二致，只是处理器速度更快，并针对使用手机熟练的老用户推出新的拍摄功能。

但苹果在发布会上着重强调了新机型的重大改进：更长的电池续航时间。

苹果强调延长手机电池续航时间的事实也突显出公司面临的巨大挑战：日益成熟的智能手机市场重大突破越来越少，预计苹果每年都会发布一款性能更好的设备，为的是继续推动 iPhone 销售增长。

屏幕显示质量、处理器速度或相机的改进可能会吸引一些用户，但每年新机的改动幅度会越来越小。

苹果表示，在正常使用情况下，四款新机型的电池续航时间都将至少增加 90 分钟。苹果公司表示，作为尺寸最大、售价最贵的机型，1099 美元的 iPhone 13 Pro Max 将比去年发布的同款机型增加 150 分钟的电池续航时间。而主流机型 iPhone 13 的电池续航时间也将增加 150 分钟。

根据苹果网站的数据，iPhone 12 可以播放 17 个小时的视频，而 iPhone 13 可以播放 19 个小时，这意味着电池寿命增加了近 12%。

许多调查显示，手机电池续航时间对消费者来说仍然是最重要的功能之一。根据 SurveyMonkey 在 2019 年进行的一项调查，76% 的 iPhone 用户表示，更长的电池续航时间将是他们有动力升级手机的一个功能。

调查中另一个用户更为关注的功能是存储空间。周二，苹果公司将 iPhone 13 的默认存储空间增加了一倍至 128GB，但没有提高价格。

苹果强调这些性能改进的同时，华尔街怀疑该公司能否继续保持 iPhone 的增长势头。尽管苹果努力将业务多元化，先后深耕耳机、配件和在线服务领域，但 2020 年 iPhone 业务仍占苹果总营收的一半左右。

苹果想要继续提高销量会面临更多挑战。在截至今年 6 月的财季，苹果 iPhone 业务营收接近 400 亿美元，这已经比 2020 年同期水平增长了 49% 以上。

当苹果发布外观不同的 iPhone 时，通常会看到销量大增，一些分析师称之为苹果公司的“超级周期”。尽管 iPhone 12 在去年 10 月和 11 月上市，比历年的 9 月份发售日期晚，但分析师们已经开始怀疑，iPhone 13 系列新机的销量是否会超过去年。

摩根大通分析师萨米克・查特吉 (Samik Chatterjee) 在苹果推出新机前不久的一份报告中写道，投资者担心，继去年苹果推出 5G 手机后，5G 手机的升级将出现“大幅放缓”。

苹果在发布会上说，电池续航时间增加的原因是手机内部经过重新设计，电池更大。此外苹果还对处理器进行了调整，能效更高。

当然，体积更大的电池意味着储存的能量更多。虽然苹果还无法打破物理定律，但 iPhone 软硬件设计能力让苹果得以控制元器件功耗，通过系统优化来提高续航时间。

与去年相比，在这样一个充满挑战的 iPhone 销售周期中，苹果给了客户他们想要的东西：更大的存储空间和更长的电池续航时间。