iPhone13/Pro 芯片有差异，苹果 A15 仿生详解：5nm 工艺 + 150 亿颗晶体管，CPU 性能涨 50%

9 月 15 日消息，今日凌晨，苹果新一代 A15 仿生芯片千呼万唤始出来，采用 5nm 工艺技术，以 150 亿颗晶体管“杀”疯全场，AI 算力高达 15.8TOPS。

为了研发出“宇宙最强芯”，苹果整个团队实属下了不少功夫，直接联动摄像头硬件、软件和操作系统团队，通过优化显示引擎等方式，更大程度地发挥 A15 芯片的性能。

不过，这次库克直接对 A15 芯片“开刀”，分别搭载于 iPhone13 和 iPhone13 Pro 的 A15 芯片也玩起了差异化，后者机型的 A15 芯片比前者多了 1 颗 GPU 核心！

01.“高配”A15 芯片多出一颗 GPU 核 性能最高提升 50%

“刀工了得”的苹果直接将 A15 芯片分割成了两个不同版本。

整体来看，A15 芯片在 CPU 方面搭载了全新 6 核 CPU，包括 2 颗性能核心和 4 颗能效核心，CPU 性能提升 50%。

苹果还提升了 CPU 中机器学习加速器的性能，Siri 语音合成技术、地图 App 的导航处理等任务得到了进一步优化。

GPU 方面是 A15 芯片性能的“分水岭”。

其中 iPhone13 机型的 A15 芯片搭载了 4 核 GPU，性能提升 30%，能更好地处理高级游戏运行等图形密集任务，大大提升游戏中的视觉及光影效果，以及更好的摄像系统体验，尤其是电影拍摄模式。

而在 iPhone13 Pro 以及 iPhone13 Pro Max 上，A15 芯片多出了一颗 GPU 核心，5 核 GPU 使得手机的图像处理性能最高提升 50%。

加之苹果定制的显示引擎，iPhone13 Pro 能够驱动更高性能游戏，以及各类强大的拍摄功能，支持 Apple ProRaw 和 4K 杜比视界视频。

除此之外，A15 芯片性能的提升还大大优化了能耗效果，手机续航大幅提升 2.5 小时。

02.延续 16 核神经网络引擎 AI 算力高达 15.8TOPS

除了 CPU 和 GPU 性能增强之外，A15 芯片还搭载了更快的神经网络引擎和新一代图像信号处理器。

在机器学习性能方面，A15 搭载了 16 核神经网络引擎，AI 算力高达 15.8TOPS，适用各类机器学习任务。

值得一提的是，为了进一步提升 iPhone13 系列的视频和图像处理能力，苹果在设计神经网络引擎过程中还与摄像头硬件及软件团队合作，大大增强了芯片的机器学习运算能力，从而实现 iOS 15 的实况文本、优化地图导航等功能体验。

对于开发者来说，他们能够借助 A15 芯片的机器学习性能，提升更多开发应用功能。例如在 SwingVision 中，开发者能够流畅地运行 CoreML 和 AR 模型，对网球的运动路径进行实时追踪、视频分析和远程指导。

整体来看，除了核心性能的提高外，A15 芯片在新的显示引擎、新视频编码器和解码器，以及 2 倍系统缓存等方面也有着大幅度提升。

03.结语：AI 性能领跑 苹果要靠 A15 芯片“挽尊”？

回看整场槽点满满的苹果秋季发布会，A15 芯片的亮相确实为苹果挽回了不少“颜面”，不管是图像拍摄及游戏运行体验，还是 AI 性能都有了大幅度提升。尽管这次苹果将 A15 芯片分为了两个档次，但不可否认，苹果芯片依然能给我们带来意料之外的惊喜。

不过，在 A15 芯片对比中，苹果并没有明确给出对标的芯片，只在 PPT 中用一小行字标注上了“competition”，性能实际提升情况究竟如何，还是给大家留下了不少悬念。希望在接下来的时间中，苹果能为我们一一揭晓。