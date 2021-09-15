IE 浏览器时代的终结，微软将在下个月停止支持 Silverlight 框架

IT之家 9 月 15 日消息 Silverlight 是微软开发 Web 应用程序的框架，于 2007 年发布，最近一次更新是在近三年前。到目前为止，这一框架仅在 Internet Explorer 浏览器上受支持，而现在，微软官方宣布，Silverlight 将于 2021 年 10 月 12 日结束支持。

对于 Silverlight 来说，死亡几乎已经是板上钉钉的了。Silverlight 4 是 Windows Phone 的主要开发平台，我们都知道发生了什么。甚至早在 2011 年，就有前微软高管宣布 Silverlight 的死亡。2013 年，Netflix 也从 Silverlight 过渡到 HTML5。微软 Edge 浏览器也不支持 IE 模式以外的 Silverlight，谷歌 Chrome 在 2015 年 9 月停止了对它的支持，而 Mozilla Firefox 在 2017 年 3 月也停止了对它的支持。

微软 Silverlight 网站显示了一条关于即将结束支持的横幅，并指向一个支持文档，其中介绍了一些详细信息。

微软表示，在 10 月 12 日的支持日期结束之前，它将继续向仅使用 Silverlight 5 的客户提供技术援助。这包括对以下平台上运行在 Internet Explorer 11（IE11）上的 Silverlight 应用程序的付费支持：

Windows 10

Windows Server 2016

Windows 8.1

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Embedded 8.1 Industry

Windows Embedded 8 Standard

POSReady 7

Thin PC 7

微软强调，它不打算采取任何行动来杀掉 Silverlight 应用程序，但需要注意的是，在这个框架上运行的软件不会得到任何安全或功能更新。同样，购买 Silverlight 永久许可证的客户仍然可以合法使用它，而无需支持。在 10 月 12 日之后，用户将无法获得扩展支持，即使他们愿意为此付费。此外，永久 Silverlight 许可证将不再发放。

在结束支持后，Silverlight 官网仍然可以访问，但不会提供安装程序。对于基于 Web 的应用程序，微软推荐 Blazor 作为替代方案；对于想迁移到桌面应用程序的用户，微软建议使用带有 Windows App SDK 的 WinUI 3。

尽管目前支持 Silverlight 的最后一款浏览器 Internet Explorer 11 正在逐步淘汰，但微软表示，Silverlight 应用程序将继续在 Edge 浏览器的 IE 模式下工作。