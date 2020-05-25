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微软正式发布 Silverlight 替代产品 Blazor ：更开放、现代

2020/5/25 10:43:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月25日消息 微软Silverlight将于2021年10月12日终止支持。尽管微软仍然支持Silverlight，但几年前已停止积极的开发。目前，仅Internet Explorer 11支持Silverlight。Silverlight使开发人员能够构建桌面和Web应用程序。

微软建议桌面应用程序开发人员在.NET Core for Silverlight上使用UWP或WPF。对于Web开发人员，微软现在已经发布了Blazor WebAssembly新框架。这不是预览版，Blazor现在已经开放使用。

Blazor允许Web开发人员使用C#代替JavaScript创建Web应用程序。他们还可以重用.NET Silverlight代码。另外，Blazor应用程序由使用C＃，HTML和CSS实现的可重复使用的Web UI组件组成。由于客户端和服务器代码都是用C#编写的，因此开发人员可以共享代码和库。

IT之家获悉，Blazor是ASP.NET的功能，ASP.NET是流行的Web开发框架，该框架通过用于构建Web应用程序的工具和库扩展了.NET开发人员平台。

与Silverlight相比，Blazor具有以下优点：

  • Blazor使用开放式Web标准，而无需插件或代码转译。

  • Blazor可在所有现代Web浏览器（包括移动浏览器）中使用。

  • Blazor应用程序可以使用现有的.NET库，这要归功于.NET Standard（在所有.NET实现中通用的.NET API的正式规范）。

  • 你的C#代码可以轻松调用JavaScript API和库。在用C#编写逻辑时，可以继续使用客户端UI存在的大型JavaScript库生态系统。

  • Visual Studio和Visual Studio Code在Windows，Linux和macOS上提供了出色的Blazor开发体验。

  • .NET是免费的，其中包括Blazor。不收取任何费用或许可费用，包括用于商业用途。

了解有关Blazor版本的更多信息：点此链接

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关键词：微软Silverlight网页Blazor

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