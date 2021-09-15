苹果 iPhone 13 国行全系降价，业内人士：主要因汇率降了

IT之家 9 月 15 日消息 号称“科技届春晚”的苹果秋季发布会已于今天凌晨举行，会上苹果正式发布了 iPhone 13 系列新机，用上了业界最强的 A15 仿生芯片、OLED 屏幕，并且 Pro 版终于支持了 120Hz 自适应刷新率功能。

值得一提的是，在去年以来全球供应链紧张，半导体价格持续上涨背景下，iPhone13 系列国行版竟然降价了，降幅 300-800 元不等。具体来说，今年 iPhone 13 mini 起步容量为 128GB，售价 5199 元，去年的 iPhone 12 mini 的 128GB 版本售价为 5999 元，降价 800 元。而 iPhone 13 128GB 售价 5999 元，去年 iPhone 12 128GB 售 6799 元，同样降价 800 元。对于 Pro 系列，iPhone 13 Pro 国行起价降低 500 元，7999 元起，iPhone 13 Pro Max 起价降低 300 元，8999 元起。

对于 iPhone 13 系列国行降价的原因，前 OPPO 副总裁沈义人在微博表示，“去年涨价因为汇率，今年汇率降了 iPhone 13 价格自然也低了。” 沈义人还称，“同时今年 Apple 芯片量/价受到影响相对最小，所以利润并不会受到售价降价明显影响，供应链管理水平的确一流。”

IT之家了解到，iPhone 13 全系列将于 9 月 17 日起开始预购，9 月 24 日正式发售。

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