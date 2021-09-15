探探启动全新 Logo，App 界面全面升级

IT之家 9 月 15 日消息 探探宣布启动全新 Logo，视觉全面升级。Logo 中的狐狸造型更加活泼，整体色彩更加明亮，清晰，细节处理上眼神与鼻子设计更加精致。

此外，探探 App 在“左滑右滑”的核心功能基础上，进行了多项细节功能优化，首页图片下方设置有“喜欢”、“不喜欢”、“超级喜欢”与“反悔”四个按钮。卡片页启用全面屏设计，单击照片后，增加照片翻页功能。

IT之家了解到，前不久，探探的母公司更名为挚文集团，旗下现有 App 产品名称保持不变。