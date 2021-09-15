现代汽车集团与 LG 合资印尼电池工厂已开建，投资 11 亿美元

对致力于发展电动汽车的汽车厂商来说，稳定可靠的电池供应至关重要，决定着电动汽车的产量，汽车厂商也在寻找可靠的电池供应商，签订长期的供应协议。

除了签订长期的供应协议，与电池厂商合资建厂或自主研发并建立电池工厂，也是确保电池供应的可靠方式。现代汽车集团与电池制造商 LG 能源解决方案公司，就已开始在印度尼西亚建设电池合资工厂。

从外媒的报道来看，现代汽车集团与 LG 能源解决方案公司在印尼的合资电池工厂，是在当地时间周三正式开始建设的，在建厂所在地举行了动工仪式，印尼方面的高官出席了动工仪式。受疫情影响，现代汽车集团会长郑义宣和 LG 能源解决方案公司 CEO 金钟现，以在线的方式参与了动工仪式。

现代汽车集团与 LG 能源解决方案公司的这一合资工厂，位于卡拉旺工业园区，靠近雅加达，也靠近现代汽车的工厂。

外媒在报道中表示，现代汽车集团与 LG 能源解决方案公司的这一座工厂，投资高达 11 亿美元，主要生产锂离子电池。

对于与 LG 能源解决方案公司的合作，现代汽车集团的目标是确保稳定的电池供应，以便旗下现代汽车和起亚大力发展电动汽车，现代汽车集团计划到 2025 年推出超过 23 款电动汽车，销售 100 万辆。