新型硅阳极电池走向市场，有望改变电子设备和电动汽车市场

9 月 9 日消息，一种更高效的硅阳极电池本周已经出现在新款运动手环上。其很快还会应用到智能眼镜、电动汽车甚至飞机上。

本周可穿戴设备研发商 Whoop 推出了一款全新的健身追踪器，与市面上的运动手环或智能手表很像。但 Whoop 还推出了相关的运动文胸和紧身裤，其中的健身追踪设备只是缝在衣物内的一小片电子产品。

▲ 采用新型硅阳极电池的运动手环

Whoop 公司首席技术官约翰・卡波迪卢波（John Capodilupo）说，把一个健身追踪器做这么小可不是件容易事，其需要全新电池。初创企业 Sila 生产的电池能为 Whoop 微型健身追踪器提供更多电量，而且电池使用寿命也更长。

Sila 所生产的电池是新电池技术浪潮的一部分，这可能会升级消费电子产品的设计，有助于加速汽车和飞机电气化进程。新电池技术甚至可以提高电网储电能力，帮助人们减少对化石燃料的依赖。

新型电池可能不会像全新应用程序或电子设备那样让消费者眼花缭乱。但就像芯片一样，它们是技术进步的核心。如果电池技术没有太大的改进，那么相应电子设备也不会有太大改进。

十多年来，诸如 Enovix、QuantumScape、Solid Power 和 Sila 等公司一直在开发新型电池技术，一些公司希望在 2025 年左右实现量产。

Sila 首席执行官兼联合创始人吉恩・伯尔迪切夫斯基 (Gene Berdichevsky）是特斯拉早期员工，曾在公司生产出第一款电动汽车时负责电池技术。2008 年推出的特斯拉跑车采用了一种基于锂离子技术的电池，与笔记本电脑、智能手机和其他消费设备所采用的电池技术相同。

▲ Whoop 4.0 是市场上第一个使用新一代硅阳极电池的产品

这款名为 Whoop 4.0 的健身追踪器所搭载电池的功率密度比 Whoop 之前的健身追踪器高出 17%。这意味着设备在不减配的情况下体积可以缩小三分之一，同时续航时间保持不变。

Sila 和 Whoop 表示，他们拥有在未来几年为数百万台设备安装新电池的产能。

卡耐基梅隆大学专门研究电池技术的机械工程和材料科学副教授文卡特・维斯瓦纳坦（Venkat Viswanathan) 说，“如果这种东西能应用到智能手机或其他消费设备上，那就是真正的进步。”“这可不容易。”

像 Sila 和 QuantumScape 这样的公司已经与汽车制造商建立合作关系，预计新电池将在 2025 年左右应用到汽车上。他们希望新电池技术能显著降低电动汽车成本，并提高续航里程。

QuantumScape 首席执行官辛格说，“如果我们想让电动汽车成为主流，就必须把价格降至 3 万美元。”“现在电池可做不到这一点。”

他们也希望新电池技术能为电子设备和电动汽车带来全新设计。更小更高效的电池可以推动智能眼镜的发展，让设计师将相应技术整合到更小更轻的框架中。同样的电池技术也可能会推动飞行汽车概念的发展。

但这只是诸多可能性中的两种，因为“生活的方方面面都将变得更加电气化，”维斯瓦纳坦说。