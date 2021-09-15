苹果证实：iPadOS 15 正式版推出初期不会支持“通用控制”跨设备操作功能

IT之家 9 月 15 日消息 苹果 iOS 15 和 iPadOS 15 正式版将于 9 月 20 日推出，但 iPadOS 15 初期不会支持通用控制（Universal Control）功能，不过苹果仍然承诺该功能会在秋季推出。

苹果网站上的 iPadOS 15 页面的更新显示，通用控制功能要到秋季晚些时候才会推出。该功能在 WWDC 上被预告过，但从未在 iPadOS 15 或 macOS Monterey 的任何测试版中出现过。

该功能需要一台运行 macOS Monterey 的 Mac 来启动光标共享，因此后期发布可能与 macOS Monterey 正式版的发布窗口相吻合。除了“今年秋天”之外，苹果还没有透露 macOS Monterey 将何时发布。

IT之家了解到，通用控制功能能够用同一套键盘和鼠标 (或触控板) 连贯流畅地操作 Mac 和 iPad，甚至再连接几部同样的设备也行。Mac 上的光标可以直接移到 iPad 上，iPad 也能显示在 Mac 上输入的文字。WWDC 演示显示，用户可以将一个文件跨越多个设备的桌面移动到 Mac 的桌面上，也就是通常所说的跨设备操作功能。

预计苹果公司将在未来几周举行以 Mac 为中心的活动，发布其配备“M1X”处理器的专业级 Mac，预计同时会公布 macOS Monterey 正式版的推出时间。