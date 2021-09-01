苹果 iOS/iPadOS 15 开发者预览版 Beta8 发布

IT之家 9 月 1 日消息 随着 9 月正式版的临近，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15 开发者预览版 Beta8 版本更新（内部版本号：(19A5340a)），本次更新距离上次发布仅仅间隔 6 天时间。

本次版本更新变化内容极少，欢迎各位小伙伴投递你所发现的变动。

注册的开发者可以下载 iOS 和 iPadOS Beta 测试版配置文件，一旦安装了配置文件，Beta 测试版更新就可以通过 OTA 方式获得。

iOS 15 系统是一个重大更新，引入了一系列新功能，重点是减少分心，花更多时间与朋友和家人相处。

FaceTime 界面经过改造，具有新的 SharePlay 功能，可以听音乐、看视频，并与朋友和家人分享你的屏幕，在 iMessage 短信息中，如果有人与你分享网址、照片、新闻文章或歌曲等内容，你可以在苹果的专用应用程序中看到这些内容。

专注模式可以让你创建自定义的通知模式，在你工作或与家人相处时隐藏无关的应用程序和通知，这样你就可以更好地专注于手头的活动，还有一个新的通知摘要，将不太重要的通知去掉优先级，这样你就不会一直被信息淹没了。

苹果地图包括新的 3D 视图，在选定的城市让你看到 3D 地标，在步行时有身临其境的 AR 指示，驾驶指示比以前更好，特别是在复杂的交汇处。

Safari 浏览器现在支持标签分组，以改善组织结构，扩展功能首次可以在 iOS 设备的 Safari 浏览器中使用。今年晚些时候，在美国的一些州，你将能够把身份证添加到钱包应用中，而且苹果正在使酒店的钥匙卡、智能家居锁等更容易添加到钱包应用中。

Spotlight 比以往任何时候都要好，可以带来更有针对性的搜索结果，而照片有“实况文本”功能，可以让你拍下带有文字的东西，如收据，将其翻译成 iPhone 上的文字。照片还可以识别地标、书籍、植物和宠物，因此你可以拍一张植物的照片，并获得它可能是什么的信息。

苹果还增加了多项隐私方面的改进，比如即将在 iPhone 上推出的全新应用程序隐私报告，它将让你知道应用程序访问敏感信息的频率，如位置，隐藏 IP 地址邮件功能，以及在设备上进行 Siri 处理。

IT之家获悉，苹果在整个 iOS 15 测试期一直在增加功能的完善。例如，iOS 15 Beta 4 测试版进一步调整了 Safari 浏览器的设计，增加了对 MagSafe 外接电池的支持，以及更多。

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