美版独享，苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 国行版仍不支持毫米波 5G

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型，售价 5199 元起。

据 MacRumors 报道，此前，虽然多个消息来源传言，iPhone 13 系列机型将在更多国家和地区支持 mmWave 5G（毫米波 5G），但事实证明，mmWave 仍然仅限于在美国销售的 iPhone 13 系列机型，就像 iPhone 12 系列机型一样。

▲ 左边是国行 iPhone 13 Pro，右边是美版 iPhone 13 Pro

苹果的手机兼容性页面证实，只有美国型号的 iPhone 13 系列和 iPhone 13 Pro 系列支持 mmWave 5G 频段。此外，在苹果公司的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的产品页面上，这些设备只在该公司的美国网站上显示有毫米波天线窗口，在其他国家和地区没有显示毫米波天线窗口。

苹果公司分析师郭明錤曾预测，支持毫米波 5G 的 iPhone 13 机型将在更多的市场上出现，比如加拿大、日本、澳大利亚和部分欧洲国家地区。研究公司 TrendForce 也曾援引调查，预计带有 mmWave 5G 的 iPhone 将在更多国家和地区上市。

mmWave 是一组 5G 频率，承诺在短距离内有超快的速度，使其最适合于密集的城市地区。相比之下，sub-6GHz 5G 通常比 mmWave 慢，但信号传输更远，更适合郊区和农村地区。在美国以外的地区，所有四款 iPhone 13 机型都支持 sub-6GHz 频段，而 sub-6GHz 网络在已经推出 5G 的国家和地区更为普遍。

据苹果公司称，iPhone 13 系列机型总体上确实支持额外的 5G 频段，从而使这些设备在全球范围内有更大的 5G 覆盖。

IT之家获悉，所有四款 iPhone 13 系列机型将于 9 月 17 日（本周五）开始在 30 多个国家和地区进行预售，所有设备将在一周后的 9 月 24 日（周五）正式发售。

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