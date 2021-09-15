苹果：iPhone 13/Pro 包装盒将不再包覆塑料膜

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日凌晨正式发布了 iPhone 13/Pro 系列手机，售价 5199 元起。

据IT之家网友 @Neko_233 投稿，苹果官网在 iPhone 13/Pro 系列宣传页中写出了一段小字，表示今年不再使用塑料膜包覆 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的包装盒，从而少用塑料达 600 吨。

此外，苹果的零售店、办公室、数据中心和运营场所均已实现碳中和，到 2030 年，苹果产品以及产品使用中生成的碳足迹也都将实现碳中和。目前苹果已建成的总装工厂已实现了废弃物零填埋。

按照官方的说法，iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 两款的包装盒将没有塑料膜包覆，iPhone 13 mini 和 iPhone 13 Pro Max 的包装盒不变。

IT之家了解到，苹果不是第一次在环保上有动作了，去年的 iPhone 12/Pro 系列就取消了充电器和耳机，引发了网上的热烈讨论。

今年初，苹果通知授权服务提供商，某些 iPhone 12 硬件问题不需要再更换整个设备，而是提供一个新的“iPhone 后备模组”，包括电池 、主板、无线充电线圈,Taptic 引擎,Face ID 系统等等。

而今日 iPhone 13/Pro 系列发布后，苹果为 AppleCare+ 推出了仅维修 iPhone 13/12 系列玻璃背板服务，收费 188 元。