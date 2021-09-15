国家网信办：提升信息内容质量、规范信息内容传播、严格未成年人网络保护

IT之家 9 月 15 日，中办、国办昨日印发《关于加强网络文明建设的意见》：加强网络空间生态治理，健全防范青少年沉迷网络工作，加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施等。

网信办今日发布《关于进一步压实网站平台信息内容管理主体责任的意见》。

《意见》首次系统提出网站平台履行信息内容管理主体责任的工作要求，主要包含 10 个方面具体内容。

首先从 4 个维度明确把握主体责任的内涵，然后从完善平台社区规则、加强账号规范管理、健全内容审核机制、提升信息内容质量、规范信息内容传播、加强重点功能管理、坚持依法合规经营、严格未成年人网络保护、加强人员队伍建设等 9 个方面，对网站平台履行主体责任提出具体要求。

《意见》强调，加强账号行为管理，严格分类分级，实现精准管理、重点管理、动态管理。加强对需要关注账号管理，建立目录清单，制定管理措施，确保规范有序。加大违法违规账号处置力度，建立黑名单账号数据库，严防违法违规账号转世。全面清理“僵尸号”“空壳号”。

此外，《意见》还要求健全重点信息多节点召回复核机制，明确重点信息范围、标准、类别等，对关系国家安全、国计民生和公共利益等重点领域信息，增加审核频次，加大审核力度，科学把握内容，确保信息安全。

国家网信办还表示，要坚持诚信运营，不得选择性自我优待，不得非正常屏蔽或推送利益相关方信息，不得利用任何形式诱导点击、诱导下载、诱导消费。

IT之家提醒，以下为国家互联网信息办公室发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》原文：