中国电信正式上线数字人民币钱包

IT之家 9 月 15 日消息 9 月 7 日，中国电信股份有限公司（简称“中国电信”）与中国银行联合研发的“数字人民币”钱包正式上线。

IT之家获悉，手机用户仅需在翼支付 App 中完成实名认证及绑定银行卡，即可开通数字人民币钱包，实现数字人民币存转银行、换数币、转账等服务操作。

中国电信将数字人民币与运营商业务服务相融合，聚焦“数字人民币 + 5G”、“数字人民币 + 物联网”、“数字人民币 + 翼支付”等特色场景，打造出首款数字人民币 5G SIM 卡硬钱包，实现双离线支付，并即将在今年 10 月底后实现试点推广应用；此外，还承接苏州、成都、深圳等地政府数字人民币红包活动，适配银联商务、中银智慧付、翼支付等多方 POS 机具，实现扫码、NFC 方式数字人民币收款受理能力；中国电信还与中国银行、国家电网合作，在物联网模组中集成数字人民币硬件钱包，推出对公端物联网钱包充电桩，在雄安实现电动汽车充电-数字人民币“即插即付”应用场景。

下一步，中国电信还将立足运营商业务和数字人民币协同发展，优化物联网模组芯片设计、完善集成数字人民币硬件收款模块，加快终端与 SIM 卡、物联网、翼支付等平台对接改造。