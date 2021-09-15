苹果此次发布会没有 AR 产品，但库克可是 AR 头号粉丝

北京时间 9 月 15 日晚间消息，据报道，在 iPhone 13 发布后，苹果公司 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）接受了媒体采访，谈到了举办线上活动的裨益，以及他最喜欢的 Apple Fitness + 功能。

除了对苹果的新产品充满热情，库克还谈到了 AR（增强现实），苹果的零售工作，以及 Apple Fitness + 的 Group Workouts（集体锻炼）功能。

谈及在 Apple Park 拍摄发布会视频，库克说：“能从人们那里得到如此积极的反馈，真是太棒了。能邀请人们来这里，让他们可以一睹里面的景象，让他们在某种程度上拉开 Apple Park 的帷幕，这真是太棒了。”

当被问及“这次活动最令人惊讶的部分是什么”，库克称，那就是 iPad Mini 的更新换代程度。他说：“这是我们对 iPad Mini 进行的最大规模的升级。人们使用它的方式如此之多，以至于我们想要吸引能够用到这些方式的所有人。”

库克接着说：“能把这台不可思议的设备握在自己的手心里，也是人们所向往的。它的所有使用案例都令人惊叹，当你拥有像这样超便携设备时，它的用途是令人难以置信的。”

此外，库克还谈到了他如何发现 Apple Watch 和 Apple Fitness + 正在以一种“让人们锻炼得更多”的方式进行整合。他说：“我无法想象，在没有 Apple Watch 的情况下锻炼身体的样子。看到我过去能够想到的，对比现在我真正能够做到的，其中的差异让我感到惊讶。你知道，这块手表在某种程度上激励了我开始做我以前认为我正在做的事情。”

在此次发布会上，苹果并没有像媒体所预测的那样，谈及太多关于 AR 的内容。库克对此表示：“我对 AR 感到非常兴奋。我认为，AR 是为数不多的几项意义深远的技术之一。将来，当我们回首往事时，不禁会想：没有它，我们的生活该怎么过？”

“现在，可以使用你的 iPad 或 iPhone，用成千上万种方式来体验它。当然，随着时间的推移，这些会变得越来越好。它是一种很好的购物方式，是一种很好的学习方式，可以增强学习过程，我迫不及待地想让它在协作中变得更加重要。总之，我是 AR 的头号粉丝。”