PS5 九月系统更新今日到来，支持 M.2 SSD 储存空间扩充

IT之家 9 月 15 日消息 PlayStation 中国今日宣布，PS5 第二次重大系统软件更新于今日正式发布。此次更新包含：新的使用者体验功能和自定义选项、电视内置音响的 3D 音效，以及 M.2 SSD 储存空间扩充。

IT之家了解到，以下是在 PS5、PS4 和各应用程序推出的部分重点新功能：

PS5 九月系统软件更新功能

PS5 使用者体验强化

PS5 九月更新内容包括全新的使用者体验强化，让玩家能够更轻松地检视、个人化以及管理游戏内容和主机体验：

● 控制中心自定义。玩家现在可以通过重新排列或选择画面底部要隐藏/取消隐藏哪些控制项，更自由地自定义其控制中心。

● 强化版 Game Base。玩家现在可直接从控制中心中的 Game Base 轻松检视和撰写信息，与好友互动。

以全屏检视 Game Base 时，玩家还可以检视状态为线上、忙碌或离线的好友人数，以及一次接受、拒绝或取消多个好友请求。

● 游戏保存库和主页画面更新。若您同时安装了同一游戏的 PS4 和 PS5 版本，它们现在将会在游戏保存库的「已安装」分页以及主页画面上各自独立显示。各游戏的图标现在也将清楚标识其平台。

● 屏幕助读程序控制项。玩家现在可以暂停或继续播放屏幕助读程序 (短按「PS + 三角按钮」)，并让它重复所读的任何内容 (短按「PS + R1 按钮」)。

全新的游戏和社交体验自定义

● PlayStation Now 解析度选择器和连线测试工具。PlayStation Now 订用者可选择 720p 或 1080p (视个别游戏而定) 作为其游戏串流所偏好的影像解析度。串流连线测试亦可协助识别并排解连线中的任何问题。

● 新赞誉类型：「领导者」(Leader)。线上对战后，玩家可赋予其他玩家第四种赞誉类型「领导者」，它将显示于玩家的个人资料上。

● 「个人最佳记录」影片的自动拍摄。当玩家在挑战中达成较优秀的时间成绩或较高分数，并达成新的个人最佳记录时，便会自动录制该时刻的短片。玩家亦可直接从控制中心的挑战分页卡或媒体库直接分享其个人最佳记录。玩家可透过截取和播放设定直接控制此功能。

● 全新奖杯追踪器。新增的全新奖杯追踪器可让玩家通过控制中心快速存取，每个游戏最多可快速存取五个奖杯。

电视内置音响的 3D 音效支持

PS5 九月更新增添的支持内容，让玩家能通过电视内置音响体验 3D 音效。

在 [声音] 选单中启用后，此功能会将标准双声道的电视喇叭音讯转化为立体声，进一步提升游戏的沉浸式体验。（ 玩家可以使用 DualSense 无线控制器上的麦克风来测量房间的声音传导情况，为其房间套用最佳化 3D 音效设定）

此外，拥有 Pulse 3D 无线耳机组的玩家现在可在声音控制项内存取均衡器设定，让玩家根据其偏好自定义音效设定。

M.2 SSD 储存空间扩充

即日起，全球 PS5 玩家将能使用 M.2 SSD 扩充储存空间容量，它是一种高速固态硬盘，可安装于 PS5 主机或 PS5 数字版主机。

安装于 PS5 或 PS5 数字版主机之后，M.2 SSD 储存空间可用于下载、复制或启动 PS5 和 PS4 游戏，媒体应用程序也同样适用。您可直接从 M.2 SSD 储存空间游玩 PS5 和 PS4 游戏，并在储存空间选项之间自由移动游戏。