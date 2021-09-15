苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 全球价格在巴西最昂贵，在美国、中国香港最便宜

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型，售价 5199 元起。

据 9to5 Mac 报道，你打算购买 iPhone 13 吗？如果答案是肯定的，那么，你千万不要巴西购买，因为这个南美地区再一次拥有世界上最昂贵的 iPhone 13 手机。

这份报告是由 Nukeni 发布的，显示了每个国家和地区在苹果网站上的所有销售价格，包括无 SIM 卡的 iPhone 13 的税收价。需要声明的是，有些美国州不收任何税（如特拉华州），这就是为什么地区被列为最便宜的选择，但它也显示了在最昂贵的州需要花费多少钱（如路易斯安那州）。

另外，为了公平起见，巴西通常是这项调查中最贵的国家和地区，但在土耳其购买新的 iPhone 可能更贵，这取决于机型或存储版本。在巴西，由于较高的税收和糟糕的货币兑换率（1 美元约合 5.26 雷亚尔），客户已经习惯于这些价格。即便如此，这些价格也比去年的 iPhone 便宜了 100 美元左右。

iPhone 13 mini - 128GB

最便宜地区

美国：729 美元

中国香港：771.27 美元

加拿大：785.28 美元

泰国：785.80 美元

日本：791.52 美元

最昂贵地区

土耳其：1301.56 美元

巴西：1256.21 美元

瑞典：998.42 美元

匈牙利：995.29 美元

意大利：990.52 美元

iPhone 13 - 128GB

最便宜地区

美国: 829 美元

中国香港：874.13 美元

日本：900.95 美元

泰国：909.40 美元

加拿大：924.34 美元

最昂贵的地区

巴西：1446.57 美元

土耳其：1419.90 美元

瑞典：1137.82

挪威：1132.10 美元

匈牙利：1130.25 美元

iPhone 13 Pro - 128GB

最便宜地区

美国: 999 美元

中国香港：1092.69 美元

美国: 1113.89 美元

日本：1119.81 美元

阿拉伯联合酋长国: 1143.05 美元

最昂贵的地区

土耳其：1893.24 美元

巴西：1808.26 美元

印度：1627.88 美元

匈牙利：1433.91 美元

丹麦：1428.77 美元

iPhone 13 Pro Max - 128GB

最便宜地区

美国: 1099.00 美元

中国香港：1208.41 美元

美国: 1225.39 美元

日本：1229.24 美元

韩国：1270.97 美元

最昂贵的地区

土耳其：2129.91 美元

巴西：1998.63 美元

印度：1763.65 美元

匈牙利：1568.87 美元

瑞典：1567.63 美元

而如果你需要那台新的、闪亮的、拥有 1TB 存储空间的 iPhone 13 Pro Max，你在美国可以支付 1599 美元（约 10297.56 元人民币），或在巴西支付高达 2950.45 美元（约 19000.9 元人民币）。

IT之家获悉，总而言之，如果你想要新的 iPhone 13 mini 或普通型号，美国、中国香港、加拿大、泰国和日本地区通常有最便宜的报价。如果你不想支付高达两倍的手机价格，你通常应该避免巴西、土耳其、瑞典、匈牙利或意大利地区版本。