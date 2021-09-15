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苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 全球价格在巴西最昂贵，在美国、中国香港最便宜

2021/9/15 23:53:25 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 miniiPhone 13、iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 四款机型，售价 5199 元起。

据 9to5 Mac 报道，你打算购买 iPhone 13 吗？如果答案是肯定的，那么，你千万不要巴西购买，因为这个南美地区再一次拥有世界上最昂贵的 iPhone 13 手机。

这份报告是由 Nukeni 发布的，显示了每个国家和地区在苹果网站上的所有销售价格，包括无 SIM 卡的 iPhone 13 的税收价。需要声明的是，有些美国州不收任何税（如特拉华州），这就是为什么地区被列为最便宜的选择，但它也显示了在最昂贵的州需要花费多少钱（如路易斯安那州）。

另外，为了公平起见，巴西通常是这项调查中最贵的国家和地区，但在土耳其购买新的 iPhone 可能更贵，这取决于机型或存储版本。在巴西，由于较高的税收和糟糕的货币兑换率（1 美元约合 5.26 雷亚尔），客户已经习惯于这些价格。即便如此，这些价格也比去年的 iPhone 便宜了 100 美元左右。

iPhone 13 mini - 128GB

最便宜地区

  • 美国：729 美元

  • 中国香港：771.27 美元

  • 加拿大：785.28 美元

  • 泰国：785.80 美元

  • 日本：791.52 美元

最昂贵地区

  • 土耳其：1301.56 美元

  • 巴西：1256.21 美元

  • 瑞典：998.42 美元

  • 匈牙利：995.29 美元

  • 意大利：990.52 美元

iPhone 13 - 128GB

最便宜地区

  • 美国: 829 美元

  • 中国香港：874.13 美元

  • 日本：900.95 美元

  • 泰国：909.40 美元

  • 加拿大：924.34 美元

最昂贵的地区

  • 巴西：1446.57 美元

  • 土耳其：1419.90 美元

  • 瑞典：1137.82

  • 挪威：1132.10 美元

  • 匈牙利：1130.25 美元

iPhone 13 Pro - 128GB

最便宜地区

  • 美国: 999 美元

  • 中国香港：1092.69 美元

  • 美国: 1113.89 美元

  • 日本：1119.81 美元

  • 阿拉伯联合酋长国: 1143.05 美元

最昂贵的地区

  • 土耳其：1893.24 美元

  • 巴西：1808.26 美元

  • 印度：1627.88 美元

  • 匈牙利：1433.91 美元

  • 丹麦：1428.77 美元

iPhone 13 Pro Max - 128GB

最便宜地区

  • 美国: 1099.00 美元

  • 中国香港：1208.41 美元

  • 美国: 1225.39 美元

  • 日本：1229.24 美元

  • 韩国：1270.97 美元

最昂贵的地区

  • 土耳其：2129.91 美元

  • 巴西：1998.63 美元

  • 印度：1763.65 美元

  • 匈牙利：1568.87 美元

  • 瑞典：1567.63 美元

而如果你需要那台新的、闪亮的、拥有 1TB 存储空间的 iPhone 13 Pro Max，你在美国可以支付 1599 美元（约 10297.56 元人民币），或在巴西支付高达 2950.45 美元（约 19000.9 元人民币）。

IT之家获悉，总而言之，如果你想要新的 iPhone 13 mini 或普通型号，美国、中国香港、加拿大、泰国和日本地区通常有最便宜的报价。如果你不想支付高达两倍的手机价格，你通常应该避免巴西、土耳其、瑞典、匈牙利或意大利地区版本。

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关键词：苹果iPhone 13iPhone 13 Pro

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