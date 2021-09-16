Xcode 13 代码显示：苹果 iPhone 13 全系内存与 iPhone 12 系列相同

IT之家 9 月 16 日消息 苹果从不宣传 iPhone 的内存大小，但根据 Xcode 13 测试版中包含的代码显示，可以确认，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型配备了 6GB 的内存，而 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 则有 4GB 的内存，也就是说新机跟 iPhone 12 系列相比内存没有变化。

值得一提的是，此前 Xcode 的代码曾准确地揭示了去年 iPhone 12 机型和之前几代 iPhone 的 RAM 大小，因此上述信息应该无需怀疑。

IT之家了解到，iPhone 13 系列采用了更省电的 A15 仿生芯片，基于台积电先进的 5 纳米 + 工艺，但苹果没有说明该芯片与 A14 芯片相比有多快。A15 芯片还在 iPhone 13 Pro 机型中配备了新的 5 核 GPU，苹果称它提供了“所有智能手机中最快的图形性能”。

值得一提的是，今天早些时候苹果 iPhone 13 Pro 首个 Geekbench 跑分出炉，证实了该机拥有 6GB 内存，同时 GPU 性能大幅提升。

iPhone 13 全系列将于 9 月 17 日晚上 20 点起开始预购，9 月 24 日正式发售。