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Xcode 13 代码显示：苹果 iPhone 13 全系内存与 iPhone 12 系列相同

2021/9/16 9:09:22 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 16 日消息 苹果从不宣传 iPhone 的内存大小，但根据 Xcode 13 测试版中包含的代码显示，可以确认，iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 机型配备了 6GB 的内存，而 iPhone 13iPhone 13 mini 则有 4GB 的内存，也就是说新机跟 iPhone 12 系列相比内存没有变化

值得一提的是，此前 Xcode 的代码曾准确地揭示了去年 iPhone 12 机型和之前几代 iPhone 的 RAM 大小，因此上述信息应该无需怀疑。

IT之家了解到，iPhone 13 系列采用了更省电的 A15 仿生芯片，基于台积电先进的 5 纳米 + 工艺，但苹果没有说明该芯片与 A14 芯片相比有多快。A15 芯片还在 iPhone 13 Pro 机型中配备了新的 5 核 GPU，苹果称它提供了“所有智能手机中最快的图形性能”。

值得一提的是，今天早些时候苹果 iPhone 13 Pro 首个 Geekbench 跑分出炉，证实了该机拥有 6GB 内存，同时 GPU 性能大幅提升。

iPhone 13 全系列将于 9 月 17 日晚上 20 点起开始预购，9 月 24 日正式发售。

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关键词：iPhone 13

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