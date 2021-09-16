普通人也能坐飞船，SpaceX 送 4 名平民进太空，没有老司机带路

北京时间 9 月 16 日 8 时 3 分，全球首次全平民太空飞行任务灵感 4（Inspiration4）的四名机组乘员，搭乘的 SpaceX 公司“三手”龙飞船与“二手”猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维纳尔角 LC-39A 发射台起飞，前往 575 公里高的预定轨道，他们将在太空飞行三天，这次飞行没有没有老司机（进行过太空飞行的宇航员）带路。

值得一提的是，这次载人龙飞船的轨道飞行高度达到了 575 公里，远高于国际空间站与中国空间站运行的约 400 公里左右的高度，也高于哈勃望远镜的 540 公里，是自 1970 年代阿波罗登月结束以后轨道飞行高度最高的一次载人太空飞行任务。

因为无需和国际空间站对接，载人龙飞船对接口被改造成了透明的穹顶窗，方便四位乘客欣赏玻璃窗外的美妙太空景色，每 90 分钟绕地球一周，最终他们会在佛罗里达州海岸附近的海域溅落返回。

Inspiration4 的 4 名成员分别是贾里德・艾萨克曼、西恩・普罗克特、海莉・阿森诺、克里斯・塞姆布罗斯基，他们职业分别是公司 CEO、教授、医生助理、数据工程师。他们 4 个人分别被赋予了特定的文化意义，分别是领导力（Leadership）、希望（Hope）、慷慨（Generosity）和成功（Prosperity）。

这次平民太空旅游的目的是筹集 2 亿美元善款，用于资助治疗儿童严重疾病的儿童医院。这 2 亿美金中，有 1 亿美元是亿万富翁贾里德捐助的，当然这次飞行的船票也是他一人负责出钱的。