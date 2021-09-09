明年 4 月，SpaceX 将向国际空间站发射第四批 NASA 商业宇航员

9 月 9 日消息，据外媒报道，当地时间周三，美国太空探索技术公司 SpaceX 和美国宇航局（NASA）宣布，双方已经定于 2022 年 4 月 15 日发射前往国际空间站的第四批商业宇航员（Crew-4）。如果计划进展顺利，SpaceX 将在当天利用猎鹰 9 号火箭从 NASA 肯尼迪航天中心发射载人龙飞船。

▲ 图：2021 年 4 月 23 日，在美国宇航局肯尼迪航天中心，SpaceX 猎鹰 9 号火箭准备将搭载着 4 名机组人员执行 NASA Crew-2 任务的宇航员送入太空

执行此次任务的四名宇航员分别是 NASA 宇航员杰尔・林德格伦（Kjell Lindgren，指令长）和罗伯特・海因斯（Robert Hines，飞行员）、欧洲航天局宇航员萨曼莎・克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti，任务专家），第四名宇航员的身份尚未透露。在与 Crew-4 宇航员进行交接之后，Crew-3 宇航员将于 2022 年 4 月下旬返回地球。

▲ 图：2021 年 4 月 24 日，SpaceX 利用载人龙飞船将 NASA 第二批商业宇航员送上国际空间站

顾名思义，Crew-4 将是 SpaceX 为 NASA 执行的第四次“商业宇航员计划”（(Commercial Crew Program)）载人任务。在过去几个月中，SpaceX 已经完成两次载人任务：2020 年 11 月发射 Crew-1，并于 5 月返回地球。Crew-2 于今年 4 月发射，计划于 11 月初结束。SpaceX 和 NASA 计划在 10 月 31 日发射 Crew-3。

此前，SpaceX 还曾于 2020 年 5 月将 NASA 两名宇航员送入空间站。不过，这次为期两个月的测试任务被称为 Demo-2，这是 SpaceX 有史以来首次执行载人太空飞行，它的成功为 NASA 宇航员定期进入太空铺平了道路。

SpaceX 在发射 Crew-3 前，将于 9 月 15 日执行首次纯商业载人发射任务 Inspiration4，将亿万富翁贾里德・艾萨克曼（Jared Isaacman）及其三名同伴海莉・阿尔塞诺（Hayley Arceneaux）、西恩・普罗克特（Sian Proctor）和克里斯托弗・塞姆布罗斯基（Christopher Sembroski）搭乘的载人龙飞船送入轨道。飞船将环绕地球轨道运转三天，然后返回大西洋进行降落伞辅助溅落。

NASA 的“商业宇航员计划”正在通过公私合作方式，提供地球和国际空间站之间安全、可靠而又经济实惠的往返服务，这将允许宇航员有更多的研究时间，并将增加在人类轨道前哨上进行发现的机会。国际空间站仍然是太空探索的跳板，包括未来的月球和火星任务。