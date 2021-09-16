神舟十二号载人飞船撤离空间站组合体，刷新我国航天员单次飞行任务太空驻留时间纪录

IT之家 9 月 16 日消息 据中国载人航天工程办公室消息，今日 8 时 56 分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。

▲ 7 月 4 日中国空间站航天员首次出舱，全景相机拍到地球绝美画面

IT之家了解到，截至目前，神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了 90 天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。