首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 科学探索>天文航天

神舟十二号载人飞船撤离空间站组合体，刷新我国航天员单次飞行任务太空驻留时间纪录

2021/9/16 9:37:53 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家 9 月 16 日消息 据中国载人航天工程办公室消息，今日 8 时 56 分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离

▲ 7 月 4 日中国空间站航天员首次出舱，全景相机拍到地球绝美画面

IT之家了解到，截至目前，神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了 90 天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：神舟十二号载人飞船

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用