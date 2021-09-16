苹果 iPad mini 6 今日开启订购：3799 元起，目前下单最快 24 号到手

IT之家 9 月 16 日消息 苹果在昨天凌晨的发布会上正式发布了新款 iPad mini，采用 8.3 英寸视网膜全面屏、A15 仿生芯片、USB-C 口、支持 5G 网络，支持 Apple Pencil（2 代），售价 3799 元起，无线局域网版今天上午 9 点已经开启订购，9 月 24 日发售，无线局域网 + 蜂窝网络机型将在获得批准后发售。

屏幕方面，新一代 iPad mini 采用超便携设计，配备了更大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，可达 500 尼特屏幕亮度，支持 P3 广色域、抗反射屏幕涂层、原彩显示技术、全层压显示屏等，采用全面屏设计，将 Touch ID 整合进顶部按钮。

新款 iPad mini 搭载全新的 A15 仿生芯片，CPU 提升 40%，GPU 性能提升最高可达 80%，堪称迄今最为强大的 iPad mini，但苹果没有给出性能对比的对象。

此外，该机还提供 5G 蜂窝版本， 5G 型号下载速度高达 3.5 Gbps。

其他方面，该机还配备全新横向立体声扬声器系统，拥有 12MP 前置和后置镜头（f/1.8 光圈）、True Tone 闪光灯、具有智能 HDR 的增强型 ISP，支持 4K 视频录像，同时拥有最新的 HDR 智能算法，还支持人物居中功能。

新款 iPad mini 拥有深空灰色、粉色、紫色、星光色四色可选，具体售价如下：

无线局域网 64GB 版本 3799 元

无线局域网 256GB 版本 4999 元

无线局域网 + 蜂窝 64GB 版本 4999 元

无线局域网 + 蜂窝 256GB 版本 6199 元

点击访问：购买苹果 iPad mini 6