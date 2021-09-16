SpaceX 壮举：平民机组训练几个月也能上太空

2021 年美国东部时间 15 日晚上 8 点（北京时间 16 日上午 8 点），人类将会铭记：马斯克的 SpaceX 的载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭将首个全平民机组送入了太空轨道。

这次任务被称为“Inspiration4”（鼓舞四人组），他们之前从未进入到地球轨道。载人龙飞船将搭载这四名乘客，进入到距离地球地面 575 公里的轨道上进行，这是自哈勃太空望远镜维修任务以来，距离地球最远的载人航天飞行了。

据了解，进入轨道之后，载人龙飞船将以超过 2.7 万公里的时速（大约是音速的 22 倍）每隔 90 分钟绕地球飞行一圈，四位“平民”将通过有史以来最大的圆顶式舷窗欣赏到地球和太空景色。

当然，这次飞行的任务并不是纯粹的“游玩”，而是要进行一系列有关人类健康和表现的实验。据说机组成员将使用 iPhone/Apple Watch 等设备进行健康研究。

在三天任务结束之后，飞船将重新进入地球大气层，溅落在佛罗里达海岸，从而完成人类历史上首次的纯商业全平民载人航天任务。

相比布兰森的未到卡门线的“高空飞机”以及贝索斯的“太空边缘”之行（两者均为亚轨道飞行），马斯克的龙飞船则是真正的进入轨道，并绕地球三天。也难怪在贝索斯首次“打卡”太空之后，马斯克只表示了句“呵呵”（Haha）。

富豪们的太空竞赛开始了，真正的平民之行还会远吗？

改造的龙飞船 360 度玻璃窗观赏太空

普通人也能进太空了！不同于布兰森与贝索斯的亚轨道之行，SpaceX 将四位纯平民送入了太空轨道。这也是 SpaceX 推出的纯太空旅游项目。

为这次项目买单的是亿万富翁、Shift4 Payments 创始人贾里德・伊萨克曼 (Jared Issacman)，参与此次航天任务的机组成员还有海莉・阿尔塞诺 (Haley Arceneaux)、克里斯・桑布罗斯基 (Chris Sembroski) 和西恩・普罗克特 (Sian Proctor)；其职位分别为教授、医生助理、数据工程师。

其中，海莉・阿森诺曾是一位癌症患者，她将是第一个带着假肢在太空飞行的人，因为她的腿上有金属棒，用来替换因肿瘤而切除的骨头。

该任务被命名为 Inspiration4 也叫“激励 4 人组”，他们 4 个人分别被赋予了特定的文化意义，分别是领导力（Leadership）、希望（Hope）、慷慨（Generosity）和成功（Prosperity）。

他们乘坐的飞船是“坚韧号”载人龙飞船，搭载的火箭则是猎鹰 9 号火箭，一级编号是 B1062-3。

其中，猎鹰 9 号火箭曾两次为美国太空军发射 GPS 卫星。而载人龙飞船曾在去年（2020 年）执行过 Crew-1 任务，将 4 名宇航员送上国际空间站，并在太空停留了 167 天。

不过，由于此次飞行不需要到访国际空间站，因此，龙飞船会有一些改修和改进，其对接口被移除，而是用了一个巨大的圆顶舷窗所取代。

根据此前曝光的图片以及马斯克曝光的内容显示，这个圆顶舷窗可以 360 度观赏地球和太空景观。“（圆顶式舷窗）或许最能让你感受到自己是‘在天上’。”

Inspiration4 组员也表示，这块舷窗的灵感来自国际空间站的穹顶，将为机组成员带来难以置信的太空景色。

为了上太空 他们做了哪些训练？

Inspiration4 是全球首个全平民太空发射任务，此前俄罗斯“联盟号”和美国航天飞机都曾带过普通人进入太空，但 SpaceX 的这次商业旅游特别之处是所有乘客都是全平民，没有一个人是专业宇航员。

虽然不是专业宇航员，但四名机组成员在过去几个月的时间里也进行了严格的训练和准备工作。包括高原适应训练、离心机训练、微重力和模拟器训练、紧急演习、理论知识学习和体检。

由于乘坐飞船最大的问题就是起飞和载人时，身体要承受数倍加速度过载，非常难受，所以所有成员都要经过离心机训练，熟悉飞行中可能经历的重力或加速度的情况。

据了解，离心机旋转得非常快，可以产生离心力，把东西往外推。当重力对身体的拉力感觉到是正常力量的三倍时，这种力量就会与发射的感觉相似。许多宇航员和飞行员在训练中都使用离心机。

在今年 8 月份，Inspiration4 的机组人员进行了一次令人精疲力竭的 30 小时模拟。当时他们穿上宇航服，爬上飞船模型，并把自己封闭在里面，接受长达 30 个小时的考验等等。

据艾萨克曼透露：“我们每天差不多要进行 12 个小时的训练，然后回到酒店房间继续加强学习，这是训练中最紧张的学术部分。”

所有人都必须非常了解猎鹰 9 号火箭和载人龙飞船的部件，熟悉飞船内部的简单操作，遇到紧急情况时候的应对措施等，如果不懂这些，在太空中喝水都有可能会被呛死。

“我们要学 100 本不同的手册，它们大约有 3000 页，这实在太多了！”艾萨克曼表示。

据了解，这次飞行不仅仅是一次太空“游玩”，而是要在太空飞行中进行一系列有关人类健康和表现的实验。Inspiration4 机组人员将进行各种医学实验，并记录健康数据，为未来的载人航天飞行提供支持。

太空之旅竞赛开始 真正平民何时能够上太空？

维珍银河、蓝色起源、SpaceX 相继实现了太空之旅，私人探索太空领域的竞争越来越激烈。

据了解，这是一个上百亿美元的蓝海市场。瑞银（UBS）曾在一份报告中估计，到 2030 年，包括亚轨道和轨道在内的太空旅游潜在市场价值将达到 30 亿美元。

而航天行业咨询公司 NSR 则预计到 2028 年亚轨道市场价值将达到 28 亿美元，未来十年总收入将达到 104 亿美元。而轨道市场将达到 6.1 亿美元，未来十年总收入将达到 36 亿美元。

迄今为止，已经有非常多的游客实现了轨道太空之旅，但毫无意外都是富豪/亿万富翁（或是富豪买单），费用动辄上百万元，那么何时普通民众才能有时间实现太空旅游？

在今年 6 月份，香港理工大学举办的航天科技交流沙龙上，有媒体向中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师戚发轫询问了这一问题。他回答道，这个问题好回答也不好回答，要想清楚太空旅游是干吗的。

“美国很多公司在搞，但都是短暂地上去一下，而且是在亚轨道。中国不是能否做到的问题，而是看国家是否需要，不是简单地花几千万上去转一圈。”他提到。

对于普通民众要实现轨道太空之旅，相关专家认为，一是需要成本降下来，太空之旅实现航班化，二则是安全性需要提高。

“真正的太空旅游时代还没有到来。但是伴随着商业航天或叫新航天的快速发展，新一轮的真正的太空旅游将会很快就会出现在大家面前。从仅仅在太空停留几分钟的临近空间太空旅游开始，到近地轨道的太空旅游和太空旅馆，再到月球环绕旅游，直到能够到达月面的旅游，以及月球旅店。”中国科学院国家空间科学中心研究员，中国空间科学学会理事长，国际宇航科学院院士吴季曾说道。

据了解，中国商业航天公司也在研究太空旅游的项目，有些公司甚至已经通过了技术验证环节，未来 5-10 年，将有可能乘坐中国的飞船游太空。