央视曝中国联通携号转网障碍多：有用户一个月才办好

IT之家 9 月 16 日消息 2019 年 12 月 1 日，工信部印发的《携号转网服务管理规定》正式施行，我国广大的手机用户可以在不改变手机号码的前提下，自由从移动、联通、电信三大运营商之间自由转换。

据央视报道，然而最近，湖南长沙有不少联通用户反映，在办理携号转网的过程中，被联通公司设置各种障碍，导致携号转网困难重重。

报道称，长沙联通 20 多年的老用户彭先生近日想要办理携号转网，但却在发送查询携号转网的短信后被赠送了一项免费业务，导致无法携号转网。 只能先去联通营业厅取消这项业务之后，才能办理携号转网。彭先生最终通过拨打工信部投诉电话，才成功将联通号码转入长沙电信，前后花费近半个月的时间。

还有长沙的肖先生也遇到了类似的问题，要办理携号转网，先要在营业厅扫一个预约办理业务的二维码。从 7 月底到 8 月底，肖先生先后跑了四趟营业厅，才成功办理了携号转网。

对于众多联通用户反映的携号转网被设置障碍的问题，中国联通长沙分公司新闻发言人伍佑君表示，为给用户带来不便致歉，将取消线上预约取号方式，所有需要携号转网的联通用户均可到营业厅进行现场一次性办理。

IT之家了解到，工信部《携号转网服务管理规定》明确要求电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务。