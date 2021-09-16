展锐公布 6nm 5G 芯片跑分成绩：超 40 万

IT之家 9 月 16 日消息 今日，“UP・2021 展锐线上生态峰会”举办。在本次峰会上，展锐发布了多个 5G 创新成果。

在 5GtoC 领域，展锐曝光了 6nm 5G 芯片的跑分成绩，超过 40 万分的表现意味着搭载展锐 6nm 5G 芯片的智能终端，已经能够达到业界主流中高端 5G 智能手机的性能水平。

今年上半年，展锐重磅发布了 5G 业务新品牌“展锐唐古拉”，其中针对消费领域的产品分为 6、7、8、9 四大系列，6 系定位于 5G 普惠型产品，7 系强调产品体验升级，8 系主打性能先锋，9 系则代表着前沿科技。其中，展锐唐古拉 7 系的 6nm 5G 芯片，自推出以来一直受到业界的关注。

IT之家了解到，展锐展示了展锐唐古拉 6nm 5G 芯片超过 40 万分的跑分成绩，同时表示目前已有多款搭载展锐 6nm 5G 芯片的品牌客户终端进入量产调试阶段。

在 5GtoB 领域，展锐展示了全球首个 5G R16 Ready 技术验证实测成果以及展锐 5G 赋能医疗、物流、制造、采矿等行业的案例。5G R16 高精度授时能将时间同步精度提高至百纳秒数量级。通过高精度授时，不同工业设备之间的协同合作才能精准同步，实现精准衔接与交互。