展锐 CEO 楚庆：“缺芯”现象预计明年迎来拐点、“低端陷阱”是致命打击

9 月 16 日消息，展锐今天举办了“UP・2021 线上生态峰会”，展锐 CEO 楚庆在峰会上谈到了“缺芯”，他预判 2022 年二季度到三季度将迎来拐点。

除此之外，他首次公开阐述了“低端陷阱”的内涵。在谈到业务战略布局，他明确表示展锐不但攻坚 5G 前沿技术，也在 4G 领域形成了立体战略架构。

未来一年“缺芯”现象或迎拐点

自去年 10 月以来，芯片缺货现象已成为整个行业高度关注的话题。今年上半年多家国际芯片巨头纷纷调高芯片售价，更将这一问题推到风口浪尖。

楚庆表示，这次缺芯的原因比较复杂，既跟供给端相关，也有需求端的因素 —— 一方面国际形势的变化，造成供应链发生巨大动荡，生产效率下降；另一方面疫情肆虐，对经济产生了严重的负面影响。更为重要的是，由于国际环境的变化造成供应链存在极大不确定性，业界形成了一种恐慌性囤货的心理，纷纷选择去囤货，最终造成了一种人为的错配现象。

楚庆打了一个形象的比喻，“就像河流一样，本来是通畅的河流，河流从水源的地方来看并没有减少，但是中间做了很多关卡，以至于水流到最后没有了，减少了。”

不过楚庆认为，目前的缺货并不是因为真实需求的大幅增长而造成的供应不足，囤货更多属于一种投机行为。“当前，芯片供应方全部都在加大马力供货，从一些关键供应链的产能增加情况来看，去年年底到今年年初已经做了大规模的投入，预计明年二季度这笔投入会变成现实的产能，所以明年二季度到三季度之间可能是一个拐点，有可能从芯片缺货时代迈向供应充足时代。”

“低端陷阱”对硬科技企业是致命打击

2021 年，展锐成功进入荣耀、realme 的供应链，并推出了多款手机终端。

楚庆表示，战略方向决定事业成败。过去展锐的经营颓势，一大主要因素就是掉进了“低端陷阱”。

据悉，“低端陷阱”是展锐在第一届内部战略与管理峰会上，新管理团队总结出的一个概念。此次展锐生态峰会上，楚庆首次公开阐述了其内涵，“过去展锐坚持低端市场，只做低端产品，而低端产品只适应那些低端客户，所有的客户都会给予两种反馈：一种是现金，另一种是对你的需求。既然是低端产品，得到的现金一定是少的，而需求如果不是面向未来，不是面向蓬勃向上的一种局面，这种需求就只是让你开发越低端的产品，这就会造成一种恶性循环 —— 也就是你既没有足够的资金投入到开发，客户也没有对你提出更高的诉求，最终造成你既不想去创新，也没有能力去创新，就像掉到一个陷阱里一样。”

“方向正确是赢多赢少的事，方向错误是输多输少的事。”这是楚庆在内部反复强调的一个观点。

5G 当先 重塑 4G 战略架构

在谈到展锐的业务战略时，展锐表示要 5G 当先，重塑 4G 战略架构。

楚庆表示，展锐必须扛起两面大旗，一是 5G 技术，展锐要保证 5G 技术必须领先，R16 就是展现责任心的一次具体行动，支持中国 5G 生态链领先全球，是展锐必须承担的责任。另一个是半导体技术，展锐必须进入先进技术领域，并扎根其中。

与此同时，展锐在 4G 智能手机领域也进行了深入布局。楚庆介绍称，目前展锐在 4G 领域，既有顶线的 T610/618，也有面向中间层和主打性价比的多元全线产品，“4G 业务布局形成一个立体战略架构”。

据了解，2021 年，展锐进入荣耀、realme 等一线品牌客户，使用的正是 4G 芯片 ——T610/618。