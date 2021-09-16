支付宝蚂蚁森林：国庆节前组织网友去阿拉善等三地参与秋季验收

IT之家 9 月 16 日消息 9 月 16 日，蚂蚁森林官方微博发布消息，将在 9 月 19 日 24 点之前从全国网友中邀请 15 位“种树人”，于 10 月 1 日之前分别前往内蒙古阿拉善、甘肃金昌、青海海东三地，参与蚂蚁森林 2021 年秋季验收。

IT之家获悉，招募令显示，此次验收活动将与林草部门专家共同完成，网友可亲自体验验收流程，参与到实际的验收工作。验收树种为梭梭、胡杨、柠条，皆为荒漠化地区常见树种。

据了解，蚂蚁森林在各地的生态修复项目，是由蚂蚁集团向公益机构捐赠资金，由公益机构组织种植养护等具体工作，并由当地林业部门进行业务监管，所有项目都有对应的捐赠协议、验收报告。

蚂蚁森林一直都有种植地块的管护和核查验收机制。作为蚂蚁森林种植养护的执行方，各公益机构除了在当地请护林员对已种区域进行管理巡护，还要经过对种植结果的“三道验收”来确保种植的真实有效，分别是：当地种植实施单位组织的自查和汇报、公益机构组织的对种植项目的第三方验收，最后蚂蚁集团还会请第三方专业机构进行核查验收。

2020 年，蚂蚁集团曾组织员工参与种植地验收公益活动。此次邀请网友们参与体验 2021 年秋季验收，蚂蚁集团表示，希望借此机会解答网友们关心的蚂蚁森林种树流程，并且普及荒漠化地区种树的现实情况，唤起更多人对科学种树的关注。

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