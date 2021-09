IT之家 9 月 16 日消息 2021 年汉王科技秋季新品发布会今日举办,汉王科技推出了多款自研的仿生扑翼飞行器 Go Go Bird1020,包括仿生扑翼机器鸟 Go Go Bird 老鹰、孔雀、毕方、蝴蝶,详情如图:

IT之家了解到,该系列仿生鸟拥有酷似真鸟的形态,而且 Go Go Bird 老鹰/孔雀还内置了多芯片进行数据采集,可智能化感知飞行姿态,从而实现多种高难度仿生飞行动作。

据介绍,汉王 Go Go Bird1020 除了外形逼真外,还集成了智能感知技术、飞控算法以及人机交互技术,可以进行定高飞行、直线飞行、特定飞行等超高难度的动作表演。此外,新款 1020 还能在机器鸟飞离地面特定距离时,发出智能语音提醒。

汉王科技称,Go Go Bird 1020 面向青少年人群,主攻 STEM 教育和航模方向。

除此之外,汉王科技还推出了一款面向儿童的仿生机器鸟的小鸟系列 Go Go Bird 毕方/蝴蝶。

值得一提的是,此前小米推出的仿生四足机器“狗”Cyberdog 铁蛋在网上掀起一阵讨论热潮,随后小鹏发布了全球第一款可骑乘智能机器马,网友表示想看到更多仿生机器人。