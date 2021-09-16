OPPO Find X3 Pro 摄影师版正式发布：新增长曝光模式/Log 视频，6499 元

IT之家 9 月 16 日消息 今晚 OPPO 在线上举办了秋季新品发布会，正式发布了 OPPO Find X3 Pro 摄影师版。这款手机基于 Find X3 Pro 标准版打造，后盖材质有所不同，内置相机功能进一步加强，此外还有 1TB 网盘、会员等价值 1500 元的专属福利。

OPPO Find X3 Pro 摄影师版后盖采用一半玻璃一半皮革的材质。上半部分的使用电镀银漆面与高粗高雾 AG 工艺打造，具有优秀的金属质感，上手之后触感也十分独特。下半部分的粗荔纹素皮皮革，具有良好的防滑性能和手感，致敬专业相机。

这款手机的灵感来自于旁轴相机，厚度 9.1mm，重量 196g，同时支持 IP68 级别防水防尘。

配置方面，这款手机搭载高通骁龙 888 处理器，仅提供 16GB+512GB 一种存储配置。手机支持 10bit 全链路色彩管理，具有 6.7 英寸 AMOLED 柔性屏，分辨率 3216×1440，刷新率 120Hz，触控采样率 240Hz。屏幕全局激发亮度可达 800nit，局部峰值亮度最高 1300nit。

影像方面，手机后置四摄与 Find X3 Pro 标准版类似，具备双 5000 万像素主摄，采用了索尼 IMX766 传感器，1/1.56" 感光面积，f/1.8 光圈，其中广角摄像头支持 OIS 光学防抖，超广角镜头不支持。此外，还拥有 1300 万像素长焦摄像头，支持 5 倍混合光学变焦。

OPPO Find X3 Pro 还具有一颗 300 万像素显微摄像头，支持 60 倍放大，可以清楚地拍摄微小的昆虫、植物，还可以拍摄屏幕的像素排列。

IT之家了解到，OPPO Find X3 Pro 摄影师版首次支持长曝光拍摄，用户可以轻松拍摄夜间的车流、行云流水效果，以及进行光绘拍摄，充分发挥创意。相机提供超级 RAW 格式，能够完整保留影像的原始细节，方便后期进行专业的色彩调整。

这款手机还提供基于地理位置的 14 种城市印象滤镜，快速应用适合场景的拍摄预设。

视频录制方面，手机的电影模式首次支持专业相机才有的 Log 格式拍摄，结合 10bit 色彩，能够完整保留画面动态范围，提供充足的后期空间。此外，视频拍摄还支持 4K HDR 高清录制，可以查看直方图。

OPPO Find X3 Pro 摄影师版，还免费赠送 1TB 云存储空间，方便保留大量高质量原片。同时还赠送价值 188 元的 NOMO CAM 会员，提供大量具有个性的滤镜。

其它方面，手机搭载 4500mAh 电池，支持 65W SuperVOOC 闪充，以及 30W 无线闪充、无线反充。手机将首发搭载今晚发布的 ColorOS 12，获得全新的动画效果、图标以及 PC 互联功能。

OPPO Find X3 Pro 摄影师版将于 9 月 16 日 19:30 开启全款预定，预售到手价 6499 元。手机将于 9 月 22 日 10 点开售。