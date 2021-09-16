海信发布全球首台卷曲屏激光电视，年内正式上市

IT之家 9 月 16 日消息 第三届全球激光显示技术与产业发展论坛今日顺利举行，海信也在会上发布了全球首台卷曲屏激光电视，“升起是电影院，收起是歌剧院”。

海信集团控股公司副总裁于芝涛表示：“激光显示实际上是一套空间解决方案，海信全球首款卷曲屏激光电视仅仅是一个开始。”

IT之家了解到，海信卷曲屏激光电视采用 77 英寸面板，拥有海信独家卷曲屏技术和行业领先的全色激光技术，具备 4K 超高清分辨率、107% BT.2020 超广色域配置，屏幕亮度可达 350 尼特，搭载创视光学引擎和哈曼卡顿剧院音响，支持图像免校正，摆脱传统电视的空间束缚。

海信方面此前表示，今年年内将实现卷曲屏激光电视上市。

据海信方面介绍，该产品首次引入航空级高科技材料，解决了屏幕同时满足可卷曲的柔性要求与平整度的挺性要求。“不同于 CRT、液晶等跟随技术路线，激光显示技术由中国企业主导，这意味着海信卷曲屏激光电视需要完成诸多从无到有的破题研发。”

据悉，该电视拥有哈曼卡顿金耳朵团队打造的金色大厅剧院音响，还有 Dolby 音效、DTS 双解码加持，

值得一提的是，包括海信、长虹、光峰、极米、坚果、TI 等全球多家企业均有参与本次论坛，而中国电子视像行业协会还在本次论坛上发布了《2021 激光显示产业发展及用户体验白皮书》。