中国工程院院士许祖彦：激光显示将成为下一代显示产业的主流

9 月 16 日下午消息，在今日举行的第三届全球激光显示技术与产业发展论坛上，中国工程院院士、中国科学院理化技术研究所研究员许祖彦发表演讲。

他表示，激光显示是颠覆性技术。激光有三大特性：谱宽窄，方向性好，功率高；激光显示也有三大技术优势：超高清，大色域，符合 BT2020 国际标准。

中国激光电视率先实现产业化。2005 年，首次实现激光全色显示，证实原理可行；2014 年，研制出首台三基色 LD 激光电视，证实技术可行；2015 年，建成三基色 LD 激光电视生产线，证实产业可行。

在核心技术方面，掌握了从设计、研发到产品的全链条技术；专利方面，申请量国际领先，初步形成了专利池；产业链方面，光源、成像芯片、镜头、抗光等关键部件进展较快。

他认为，未来 3-5 年，中国激光电视产业将实现从技术领先到产业领先的跨越。

相比之下，激光电视也具有非常突出的技术优势和产品优势。技术优势方面，产品形态，画质表现力，低碳环保；产品优势方面，超高清画质，影院级沉浸感，视觉健康/护眼，家居融合性好，用户体验好。

在他看来，激光电视具有分体成像特性，摆脱了空间的限制，可在客厅电视场景，电影院、室内外大屏幕建筑投影，车载抬头显示 (HUD) 等应用，将来能发展成全息真 3D 显示。激光电视将是是今后家庭电视升级换代的首选。

许祖彦最后表示，激光显示产业在 2025 到 2030 年之间将产生重大突破，激光显示也将成为下一代显示产业的主流。