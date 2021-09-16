手游《FGO》大调整：技术升级已经基本完成，感谢理解和支持

IT之家 9 月 16 日消息 此前曾爆火的手游《Fate/Grand Order》（命运-冠位指定）由于某些原因进行了大规模的游戏内容调整，今日宣布本次技术升级已经基本完成，稍后将恢复官网的客户端下载入口。

此外，本作各外部渠道的客户端下载入口也正在陆续重新开放中，还请各位御主暂时耐心等待。官方还向玩家一直以来的理解和支持表示感谢。

关于部分从者调整公告 亲爱的各位御主： 非常抱歉，我们预计将于 9 月 16 日 0 点，通过在线更新，对以下 13 骑从者分别进行调整： 英灵名称调整：（以下调整均为暂定） 荆轲 —— 暗匿者 042 吕布奉先 —— 狂战士 049 不夜城的暗匿者 —— 暗匿者 170 哪吒 —— 枪兵 193 项羽 —— 狂战士 226 秦良玉 —— 枪兵 228 始皇帝 —— 裁定者 229 虞美人 [Assassin]—— 暗匿者 230 赤兔马 —— 骑兵 231 司马懿〔莱妮丝〕—— 骑兵 241 杨贵妃 —— 降临者 275 虞美人 [Lancer]—— 枪兵 288 卡面立绘调整：（以下调整均为暂定） 西行者 初始状态、灵基再临 I、灵基再临 III、灵基再临 Ⅳ 虞美人 [Assassin] 初始状态、灵基再临 I、灵基再临 III、灵基再临 Ⅳ 杨贵妃 灵基再临 I、灵基再临 III、灵基再临 Ⅳ 虞美人 [Lancer] 初始状态、灵基再临 I、灵基再临 III、灵基再临 Ⅳ 调整后的立绘请参见下图。 * 以下角色在初次召唤，以及战斗和剧情中的人物立绘显示不做调整。 人物资料、语音调整：（以下调整均为暂定） 荆轲、吕布奉先、西行者、不夜城的暗匿者、哪吒、项羽、秦良玉、始皇帝、虞美人 [Assassin]、赤兔马、司马懿〔莱妮丝〕、杨贵妃、虞美人 [Lancer] 对于本次调整给所有御主带来的不便，我们郑重致歉。同时，我们将进行全服道具发放如下： 【发放内容】 圣晶石 40 个 【发放时间】 2021 年 9 月 16 日 22:00

IT之家了解到，《Fate/Grand Order》，是日厂 TYPE-MOON 推出的一款智能手机专用的角色扮演、电子卡牌收集社交网络游戏，是 Fate 系列首款正版手游，由陈坤代言。