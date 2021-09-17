研究：缺芯对苹果有影响，但对三星等打击更大

9 月 17 日消息，市场研究公司 Wave7 Research 公布的最新研究显示，苹果已经开始感受到全球芯片短缺带来的影响，但其表现远远好于竞争对手。而且由于预先有所规划，苹果所占市场份额甚至有望大幅增长。

在全球陷入芯片供应短缺之初，有人认为苹果的规模和购买力可能意味着其将受益于更好的零部件定价。后来，分析师们仍然认为苹果受到缺芯的影响有限。然而，苹果最近被发现部分产品关键组件供应不足，比如 MacBook Pro。

Wave7 Research 对美国各地智能手机零售店的 37 名销售代表进行调查显示，三星等公司受到的缺芯影响更大，零售店中智能手机库存短缺的情况明显增加。据悉，8 月份 70% 零售店智能手机库存短缺，高于 6 月份的 45% 和 5 月份的 28%。

市场研究公司 Canalys 的另一项研究显示，2021 年上半年，苹果在全球智能手机出货量中所占份额上升至 62%，而 2020 年同期为 53%。

同样，市场研究机构 Counterpoint Research 声称，在 2021 年第二季度，5G 需求激增推动苹果占据了 400 美元以上智能手机市场 57% 的份额，以及 800 美元以上智能手机市场近 75% 的份额。

苹果尚未对这些研究报告置评。然而，美国运营商 Verizon 和三星都承认存在库存短缺问题。

Verizon 发言人称：“在少数情况下，虽然某些设备的订单履行可能会遇到暂时的延迟，但我们正在努力降低影响，订单履行应该会尽快恢复到正常水平。”三星发言人表示，该公司正在“尽最大努力”减轻芯片短缺的影响。

苹果上个月表示，廉价的基础芯片短缺已经影响了 iPhone 生产，而且这种影响可能会在今年第四季度加剧。不过，该公司最近发布的新款 iPhone 表明，到目前为止，短缺还没有导致设备价格飙升。