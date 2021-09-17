苹果发布 Safari 技术预览版 132：包含多项错误修复和性能改进

IT之家 9 月 17 日消息 苹果在今日发布了 Safari 浏览器技术预览版 132，苹果推出技术预览版主要是为了测试可能在未来引入 Safari 正式版的新功能。

据介绍，Safari 技术预览版 132 更新包含了 Web Inspector、CSS、JavaScript、Web API、WebRTC、Rendering、Media 和 Web Extensions 的错误修复和性能改进。不过，苹果指出，在这个版本中，标签组还是不能同步。

目前的 Safari 技术预览版是建立在 macOS Monterey 的 Safari 15 更新之上的，因此，它包括多项 Safari 15 的功能。

Safari 技术预览版新增精简的标签栏，支持标签组来整理标签，同时改进了对 Safari 网络扩展的支持。Live Text 允许用户在网络上选择和互动图片中的文本，但需要 macOS Monterey 测试版和 M1 Mac。

此外，该版本还支持快速笔记功能，用于添加链接和 Safari 高亮，以快速记录重要的信息和想法。其他更新包括 WebGL 2 和新的 HTML、CSS 和 JavaScript 功能。

IT之家了解到，该 Safari 技术预览版更新可用于 macOS Big Sur 和 macOS Monterey。该更新可通过系统偏好设置中的软件更新找到，完整的更新日志可查看苹果 Safari 技术预览网站。