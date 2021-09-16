苹果：购买 iPhone 13/Pro 系列、iPad 9/mini 6 更容易了，全新设计 Apple Store，支持以旧换新

IT之家 9 月 16 日消息 苹果公司表示，Apple 提供多种方式，方便顾客购买全新 iPhone 13 系列、iPad 与 iPad mini。iPad 与 iPad mini 现已接受订购；iPhone 13 系列机型将从 9 月 17 日起接受预购。

从明天（9 月 17 日）开始，顾客可以预购 Apple 设计创新、外观优雅的 iPhone 13 系列机型，选择一系列新的到店取货、支付和送货选项，并可直接通过 Apple Retail 享受运营商优惠。顾客现已可订购强大的新 iPad mini 与第九代 iPad。全部 iPhone 13 与 iPad 系列产品将从 9 月 24 日（周五）开始在零售店发售，同时向顾客发货。

IT之家获悉，苹果表示，Apple 在线商店经过彻底重新设计，Apple 在线购物与零售店内的购物体验将比以往更加轻松简单。无论顾客希望获得个性化支持与 Apple Specialist 专家的建议，还是享受 Apple 便捷的送货与到店取货选项、免费镌刻服务或折抵换购活动，Apple 都是购买最新 Apple 产品的理想平台。

Pro 级 iPhone 系列迄今最先进的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推出全新摄像头硬件，搭载支持 ProMotion 自适应刷新率技术的智能显示屏，带来 iPhone 上前所未有的图形性能以及令人惊叹的电池续航时间。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 实现重大技术创新，包括 iPhone 系列迄今最先进的双摄系统、超强芯片和大幅提升的电池续航时间。

第九代 iPad 实现重大飞跃，功能出色，价格超值。

新款 iPad mini 搭载全面屏和 A15 仿生芯片，提供触控 ID、人物居中等多种功能。

Apple 将帮助顾客轻松地预购及购买 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 和 iPhone 13 mini。如果顾客希望以经济实惠的月付方式购买产品，Apple 提供一系列分期付款选项。顾客还可以选择用当前的设备折抵优惠，换购新 iPhone。

Apple Trade In 换购计划

通过分期付款和 Apple Trade In 换购计划，顾客现在可以通过多种方式拥有 Apple 产品。

iPhone 拥有经得起时间考验的产品价值。顾客可通过换购计划直接在 Apple 在线商店或 Apple Store 零售店换购 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型。要了解相关条款、资格要求和更多信息，请查看 apple.com.cn/shop/trade-in。无论在零售店内还是线上，Apple Specialist 专家都会帮助顾客选择合适的设备与支付计划，并协助顾客激活和设置新设备。

Apple Trade In 换购计划十分简单快捷。在 Apple Store 零售店内，顾客可以当场获得购买产品的优惠。对于选择从家中寄出折抵产品的顾客，Apple 会送上已预付款的换购包装，为旧设备打包。和往常一样，如果设备不符合折抵条件，我们会免费帮你将它回收处理。

在 Apple 的帮助下购物

如果顾客希望获得帮助，找到最适合自己需求的产品，他们将仅在 Apple 获得 Apple Specialist 专家的一对一支持。无论在线上还是零售店内，Apple 都会为顾客配备专属团队成员、提供个性化购物体验，并在设置新设备时提供协助。

顾客购买新 iPhone 或 iPad 后，Apple 会在部分市场内提供当日或次日送达服务，并在本地 Apple Store 零售店内提供便利的到店取货服务。

专家支持

经过严格培训的 Apple 团队可以在各个方面为顾客提供协助。新产品发出或在零售店内售出后，Apple 会提供免费的在线专家课程，解答顾客的各种问题，以帮助顾客最大程度地利用自己的新设备。

如果顾客想进一步了解自己的新设备，可以通过 Today at Apple 产品技能在线课程获取相关建议，通过各种硬件与软件功能发挥 iPhone、iPad 和 Mac 的强大性能。

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