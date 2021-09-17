俄罗斯太空电影摄制组定于 10 月 5 日升空，在空间站停留 12 天

9 月 17 日消息，俄罗斯导演兼演员克里姆・斯彭科（Klim Shipenko）周四宣布，由两名宇航员和两名电影专业人员组成的俄罗斯摄制组将于 10 月 5 日升空，前往国际空间站 (ISS) 拍摄第一部太空电影。

这部电影名为《挑战》(The Challenge)，是俄罗斯航天局 Roscosmos、电视频道 Channel One 和 Yellow, Black and White 电影制片厂的联合项目。按照计划，这四人将搭乘俄罗斯“联盟号”飞船于 10 月 5 日前往空间站，在高约 354 公里的地球轨道上停留 12 天。

斯彭科在机组人员启程前往哈萨克斯坦拜科努尔发射场之前的新闻发布会上表示：“这部电影围绕着普通人的故事展开，一位与太空探索无关的医生被邀请前往国际空间站，参与拯救一名宇航员的生命。也就是说，她必须在不太合适的环境中完成在地球上要做的事情。”

电影的第一部分将展示由女星尤利娅・佩雷西尔德 (Yulia Peresild) 饰演的女主角在飞行前接受训练的情况，而第二部分将讲述她拯救宇航员的使命。斯彭科补充道：“在研究这个项目的概念时，我认为这部电影应该是一部每个人都能理解并与之产生共鸣的电影，特别是对于我们这些从未去过太空的人。”

佩雷西尔德表示，她已经学会了自己化妆并设计服装。她表示：“这与在地球上拍电影不同，但我们会尽最大努力。我们已经做好了准备。现在才觉得害怕为时已晚，因为我们已经走了这么远，前面就是拜科努尔，还有很多事情要做，老实说，我已经没有时间害怕了。”

斯彭科身高约为 1.9 米，这使得他在航天器内进行训练以及即将到来的旅行中感觉不太舒服。但他表示，未来条件会有所改善。他补充说：“现在只能这样，但当我们拍摄关于火星之旅的续集时，他们承诺会提供更好的设施。”

两名专业宇航员也将出现在电影中。本次飞行的指令长安东・施卡普罗夫（Anton Shkaplerov）说：“我不会主演这部电影，但我仍然需要弄清楚如何在外太空这种不同寻常的地方如何拍摄电影。”

施卡普罗夫指出，斯彭科和佩雷西尔德预计将利用在国际空间站停留 12 天中的 10 天拍摄这部电影。据他说，在国际空间站上拍摄并不是什么新鲜事儿，那里早已成为拍摄地点。宇航员们拍摄了很多关于他们在轨道上生活的画面，但到目前为止，主要是纪录片，而这将是第一次体验拍摄电影。

施卡普罗夫还说：“这次飞行的独特之处在于，机组人员将首次包括两名不是专业宇航员的人。因此作为联盟号的指令长，我自然要面临更多任务，因为我们没有专业的飞行工程师。不过，斯彭科和佩雷西尔德已经接受了足够的培训，能够做的不仅仅是他们的本职工作，应该能帮助我控制飞船。”

就在联盟号即将发射几周前，首批全部由普通人组成的非专业宇航员团队已经搭乘 SpaceX 开发的火箭和飞船升空，这为俄罗斯和美国长达数十年的太空竞争增加了新的因素。美国宇航局（NASA）去年首先宣布了好莱坞影星汤姆・克鲁斯（Tom Cruise）在空间站拍摄电影的计划，俄罗斯航天局随后宣布了其拍摄太空电影的雄心。目前还不清楚 NASA 计划何时开始太空拍摄。