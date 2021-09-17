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国产游戏《风来之国》登陆 Steam 中国 - 蒸汽平台，售价 68 元

2021/9/17 9:31:33 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 17 日消息 昨日，国产游戏《风来之国》正式上线 Steam 中国 - 蒸汽平台，售价 68 元。

IT之家了解到，游戏页面显示，《风来之国》是一款冒险游戏，由来自上海的独立团队皮克皮创作。

遥远的未来，世界在灾难中分崩离析，仅存的文明奄奄一息。神秘的灾害在大地上横行，摧毁吞噬遭遇它的一切。

幸运的人躲进了地下，从此与世隔绝，我们故事从这里开始。那是一个勤奋的矿工和那个神秘的女孩，命运和未知的世界正在呼唤着他们。

逃离地下小镇的二人组，将在风来之国开始他们激动人心的冒险。乘上火车，穿越这个世界，遇见美丽的风景和村庄，结识新的伙伴。

系统需求

最低配置

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 7/8/10

  • 处理器：Intel i5

  • 内存：4 GB RAM

  • 显卡：Nvidia GTS 450

  • 存储空间：需要 2 GB 可用空间

  • 附注事项：OpenGL 3.2

推荐配置

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 7/8/10

  • 处理器：Intel i5

  • 内存：4 GB RAM

  • 显卡：Nvidia GTX 750 Ti

  • 存储空间：需要 2 GB 可用空间

  • 附注事项：OpenGL 3.2

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关键词：蒸汽平台Steam

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