回归后首款新品：魅蓝 Blus 主动降噪耳机发布，售价 199 元

IT之家 9 月 17 日消息 魅蓝回归首款新品魅蓝 Blus 主动降噪耳机正式发布，售价 199 元，现已于魅族商城、魅族天猫官旗、魅蓝京东官旗同步开售。

魅蓝 Blus 主动降噪耳机采用了一块 12mm 超大分频振膜，能提供澎湃的低音表现，同时由柔软 TPU 与刚性 LCP 结合而成的分频结构的加入，让其也有着纯澈的高频音质表现。

魅蓝 Blus 主动降噪耳机还有 30dB 深度以及 5000MHz 超宽频 ANC 主动降噪，主动降噪和 ENC 麦克风降噪为体验带来了大幅提升。

通过高密度的喷涂工艺，魅蓝 Blus 主动降噪耳机在充电仓和耳机机身上均有着出色的触感，在手感丝滑舒适的同时也具备防刮划效果。此外，魅蓝 Blus 主动降噪耳机以真实人耳作为模型，测试不同人群的耳廓，让魅蓝 Blus 主动降噪耳机能够拥有出色的佩戴享受。

魅蓝 Blus 主动降噪耳机拥有长达 30h 的续航表现，源自于其 43mAh（单机典型值）的大容量电池与充电仓 520mAh （典型值）的大电池容量。

魅蓝 Blus 采用了一套双 mic 降噪方案，能通过双麦克风的最佳位置搭配，让语音波束成型，结合 ENC 算法让人声更加清澈自然；同时也能提供多种环境的自适应通话降噪功能，即使环境嘈杂，通话依旧可以不受干扰。

魅蓝 Blus 主动降噪耳机有着 IPX4 级别防水，支持防生活水溅和运动防雨。

在功能性上，魅蓝 Blus 主动降噪耳机还支持 Flyme 妙连功能（后续 Flyme 更新支持），只需要轻拨耳机盒盒盖，系统即可弹窗提醒，便捷连接。

IT之家了解到，魅蓝 Blus 已于今日 10:00 在魅族商城、魅族天猫官旗同步开售，魅族京东官旗随后开售。