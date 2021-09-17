特斯拉 CEO 马斯克：自动驾驶可通过视觉神经网络实现，安全性超人工驾驶十倍以上

IT之家 9 月 17 日消息 特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 9 月 17 日上午在海南省海口市召开的 2021 世界新能源汽车大会上通过视频发言时表示，未来的自动驾驶可以通过视觉神经网络实现，并且相比普通人驾驶有十倍以上的安全性。

马斯克说，特斯拉相信自动辅助驾驶可以完全通过视觉神经网络来实现，因为人就是生物意义上的视觉神经网络驾驶的，所以计算机也一定可以。“安全是特斯拉的首要目标，我们的完全自动驾驶能力，具有比普通人高十倍以上的安全性。”

关于“数据安全”问题，称数据安全不仅是企业责任，更是行业发展基石，特斯拉要与各国政府一同确保智能网联汽车的数据安全，希望特斯拉能为互利共赢的数字化未来做出贡献。“随着自动驾驶的快速发展，车辆数据安全尤为突出，我们认为有必要采取技术措施来消除公众担忧。”

IT之家了解到，马斯克还表示，公众对电动车的观念和支持正处于前所未有的拐点。因为他们知道这是未来。“我们将继续努力降低成本，提高生产效率，是电动汽车成为更多人的选择。我非常尊重推动这些技术发展的中国汽车制造商。中国的车企非常具有竞争力，特别是在某些软件方面做得非常好。正是软件，塑造了汽车行业从设计到制造几乎所有流程、尤其是自动驾驶的未来。”