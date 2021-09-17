第一位携带假肢的宇航员进入太空，为什么我们需要残疾人宇航员

北京时间 9 月 17 日消息，据国外媒体报道，近日，美国 SpaceX 公司宣布，29 岁的海莉・阿尔塞诺将成为有史以来最年轻的美国宇航员，她也将成为第一位携带假肢进入太空的宇航员。阿尔塞诺在 10 岁时战胜了骨癌，长大后回到了治愈她的圣祖德儿童研究医院（位于田纳西州孟菲斯市）工作。在治疗癌症的过程中，她不得不接受了膝盖置换手术，并在左大腿骨中植入了钛棒。事实上，无论是政府还是私人太空任务，都开始寻找具备不同能力的宇航员，希望阿尔塞诺不会是最后一个。

长期以来，在科幻文学和电影中，如果人类在另一个星球上建立了新殖民地的话，残疾人士总是被留在地球上，只有那些身体健康并且被认为更有能力的人才有机会去探索和冒险。在科幻小说中，残疾人的缺席已经司空见惯，而这正体现了对残疾人的歧视有多么根深蒂固。不过，没有残疾人参与的太空探索时代即将过去，科幻作家们将不得不重新想象他们的故事和他们创造的未来世界。

科幻作品中之所以没有残疾人进入太空，理由之一是“人工智能将在未来解决所有医疗问题”。这个论点的混乱之处在于，如果人类去了另一个星球，那我们注定会发现新的环境、新的挑战和新的疾病。在建立新殖民地的过程中，人类很可能会遭受一些暂时或永久性的伤害。在外星世界，不可预见的灾难或许将无处不在。与其否定残疾人在天空探索中的地位，不如来了解一下他们可能拥有的优势，以及他们可以教给我们的东西。

今年 2 月，欧洲空间局（ESA）表示将寻找更多不同类型的宇航员，其中就包括残疾人士。他们最近宣布，有创纪录的 2.2 万人提出了申请，而他们的宇航员席位只有 4 到 6 个，以及 20 个预留席位；申请者中有 200 名残疾人。欧洲的残疾人宇航员的首次太空飞行将是由政府主导的。欧空局希望通过一些可行性项目，为残疾人进入太空提供相对完善的条件。尽管欧空局的开创性举措应该受到赞扬，但他们仍提出了一些排他性的要求：该任务目前只寻找“下肢缺陷（如截肢或先天性肢体缺陷）的人”或“腿部长度有差异的人（与生俱来或因创伤导致的肢体短小”；以及“身材矮小者（小于 130 厘米）”。

残疾人可能会为人类太空旅行领域带来特别的好处，不过，这并不是一个新的概念。“加劳德特 11 人”（Gallaudet 11）是来自华盛顿加劳德特大学的 11 名聋人学生，美国国家航空航天局（NASA）在 20 世纪 60 年代对他们进行了研究，并准备让他们作为宇航员参与太空旅行人物。和项目中的其他参与者一样，“加劳德特 11 人”也要经历严格的测试，比如在耳朵里倒入了冰冷的水流，操纵定向障碍装置，或是在抛物线飞行中经历失重。这些测试都是为了研究前庭系统，正如 NASA 乘务和安全负责人约翰・艾伦所说，“加劳德特 11 人”有前庭系统增强的迹象；他们没有晕动病，而身体健全的人在测试中会面对更多的困难。1990 年，杰出的宇航员约翰・格伦甚至对“加劳德特 11 人”的一位成员说，他为此而十分嫉妒他们。

加拿大宇航员克里斯・哈德菲尔德曾经在地球轨道上生活了 5 个多月，他还在一次太空行走中遭遇失明。不过，他并没有惊慌，因为 NASA 的训练教会了宇航员如何照顾那些失去工作能力的同伴。因此，他很感激他的宇航员同伴就在附近。从这一点看，NASA 似乎已经做好了充分的准备，可以确保未来的太空任务中，残疾人宇航员能以某种方式提供协助。

在谢里・威尔斯-詹森博士发表于《科学美国人》（Scientific American）杂志的一篇文章中，她以和平号空间站上的一场火灾为例，说明了在空间站上有一名失明的工作人员有时能提供巨大的帮助。当宇航员们的视线被烟雾模糊，拿不到灭火器时，失明的宇航员却不受影响，因为他们可以通过感觉、记忆和声音来寻找方向。当飞船的灯光系统出了故障时，失明宇航员也能很好地管理他们的昼夜节律和睡眠模式。

不过，当提到所有这些优势时，我们又不禁想到 NASA 对执行长期任务宇航员的一大担忧：视力下降。NASA 在 2005 年首次注意到这个问题，当时宇航员约翰・菲利普斯在国际空间站生活了 6 个月之后，视力从 20/20（1.0）下降到 20/100（0.2）。有人认为，这是因为脑脊液的积累导致的颅内压使眼睛呈扁平状，从而导致视力下降。使用盲人宇航员的另一个好处便是不必担心这种“问题”。

著名的理论物理学家斯蒂芬・霍金患有肌萎缩性侧索硬化症（ALS），只能借助电动轮椅活动，并用语音助手讲话。2007 年，霍金登上了减重力飞机 —— 被戏称为“呕吐彗星”—— 像“加劳德特 11 人”那样体验了一把零重力的感觉。他计划乘坐理查德・布兰森的“太空船 2 号”（SpaceshipTwo）飞向太空。不过，霍金并不是第一个坐轮椅进入太空的人：一位名叫约翰・霍肯伯里的记者曾入选过一次 NASA 任务的宇航员最终名单，但在 1986 年的挑战者号爆炸事故后，该任务被取消。正如他在 1995 年为《芝加哥读者》（Chicago Reader）撰写的一篇文章中打趣的那样，“在导尿管方面，我远远领先于 NASA…… 我可以训练宇航员”。

宇航员对长期太空生活的另一个恐惧是肌肉萎缩，这也是他们必须在国际空间站上坚持每天锻炼两个小时的原因。霍肯伯里用不到他的腿，因此肌肉萎缩只是一个小问题。对于那些装有义肢的人而言，这是一个优势，因为他们的钢铁假肢在太空中仍然保持坚固，而普通人的肢体可能会变得太脆弱，无法正常发挥功能并执行任务。

只有当社会理解并且真正接受残疾人能够带来积极影响时，他们才能感到自己融入了人类的未来。未来的载人飞行任务肯定会更加漫长，意味着发生灾难性错误的机会也将增加。这就是为什么让残疾人参与太空旅行如此至关重要的原因：他们可以为未来执行任务的飞船提供保护，也可以提供普通宇航员无法提供的帮助。