抖音升级防沉迷措施：14 岁以下实名用户直接进入青少年模式

IT之家 9 月 17 日消息 抖音宣布平台 14 岁以下实名认证用户已全部进入青少年模式，未来新注册的用户也将直接进入。在该模式下，用户每天只能使用 40 分钟，且晚 22 点至次日早 6 点不能使用。

抖音方面透露，从内测到不断优化，目前平台上 14 岁以下实名认证用户已全部进入青少年模式，未来这类新增用户也将直接进入，且无法自行退出。

相关负责人表示，自 5 月以来，平台投入了大量人力物力，以确保新举措有效落地，对于可能存在的误伤等问题进行优化。

随着青少年触网成普遍现象，为防止这一群体沉迷网络，2019 年各大视频 App 推出青少年模式。用户每日首次启动应用时，系统将进行弹窗提示，引导家长及青少年选择“青少年模式”。进入该模式后，用户使用时段和服务功能受限，且只能访问青少年专属内容池。

▲ 抖音青少年模式使用界面

为做好未成年用户进入青少年模式后的承接，提升使用体验，抖音在推荐页面外新增“发现”频道，提供体系化知识，让孩子能针对感兴趣的内容进行深度学习。今年 8 月，抖音青少年模式还上线“订阅”功能，青少年用户在发现感兴趣的帐号后，可以单向订阅帐号的最新内容。

抖音未成年保护专项负责人表示：“为保护青少年健康上网，我们不断升级防沉迷和安全保护措施，本次完成 14 岁以下实名认证用户直接进入青少年模式，是行业首家，会有做得不完善的地方，希望广大用户多给我们提建议。”

IT之家了解到，针对青少年使用安全，对 14-18 岁实名用户，抖音还上线了互相关注才能发送私信等保护措施。通过保护工具、客服专线等多种举措，抖音已建立覆盖时长管理、内容过滤、隐私保护、消费保护、投诉处理等方面的未成年人保护机制。