中国脑计划正式启动：首年拨款经费超 30 亿元，整体规模达数百亿

IT之家 9 月 17 日消息 据第一财经报道，9 月 16 日，科技部网站正式发布科技创新 2030“脑科学与类脑研究”重大项目 2021 年度项目申报指南的通知（下称“指南”），涉及 59 个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过 31.48 亿元人民币，这也标志着酝酿 6 年多的中国脑计划项目正式启动。

据悉，作为创新 2030 重大科技项目，“脑科学与类脑研究”主要包含脑疾病诊治、脑认知功能的神经基础、脑机智能技术等方面研究。其中脑疾病诊治面向脑健康和医疗产业；脑认知功能的神经基础以“介观全脑神经连接图谱国际大科学计划”为平台；脑机智能技术面向类脑智能产业。

据最新发布的指南，2021 年度申请项目将围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大脑疾病发病机理与干预技术、类脑计算与脑机智能技术及应用、儿童青少年脑智发育、技术平台建设 5 个方面。

报道称，中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级，比肩美国脑计划。

IT之家了解到，脑计划对中国基础脑科学技术研究平台有很大的提升，这些技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。此外，该项目有望建立一个脑图像国家平台，一个有关大脑功能失调的血液生物库和大脑生物库以及大脑健康训练和教育中心，对于基础脑科学研究来说，由此带来的长尾效应非常明显。蒲慕明也强调，中国执行脑计划拥有诸多方面的优势，例如中国灵长类动物种类和数量都非常丰富，在非人灵长类脑疾病模型上也处于世界领先地位。