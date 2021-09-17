花呗：自去年开始分批有序接入人民银行征信系统

IT之家 9 月 17 日消息 近期，有多名花呗用户表示，进入支付宝 App 的花呗主页后，会弹出现一个“花呗服务升级”的提示：为持续向用户提供花呗服务，本次升级需要用户同意并签署《个人征信查询报送授权书》，同意授权向金融信用信息基础数据库查询/报送相关信息。核心内容主要有 2 条：

1、同意被授权人向中国人民银行金融信用信息基础数据库查询、使用本人的信用信息和信用报告；

2、同意被授权人将本人在使用授权业务中提交和产生的基本信息、信用信息（包括违约信息）和其他相关信息自行或委托重庆蚂蚁消费金融有限公司报送至中国人民银行金融信用信息基础数据库及其他依法设立的个人征信机构。

据上证报报道，针对花呗是否全面接入人民银行征信系统一事，花呗方面回复称，花呗自去年开始就在逐步、有序推进接入金融信用信息基础数据库（即人民银行征信系统）的工作。在用户授权的前提下，花呗的相关信息会逐步纳入征信系统。

此外，支付宝花呗智能客服亦显示，根据国家征信管理部门要求，花呗正在逐步、有序进行征信的报送工作。在获得客户的授权后，客户花呗使用情况将报送人民银行征信系统。据了解，微粒贷、京东白条等此前也已经接入了人民银行征信系统。

据支付圈报道，与去年部分用户邀约制升级相比，此次花呗升级则是对用户进行全量覆盖。此外，授权书中被授权人主体由重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司变更为单独或联合重庆蚂蚁消费金融有限公司提供服务，报送主体除央行征信外，新增其他依法设立的个人征信机构。

据了解，用户同意授权升级花呗服务后，其基本信息、花呗额度以及还款情况将会以月度为单位上报央行征信系统。

IT之家了解到，今年 6 月 3 日，监管部门批准重庆蚂蚁消费金融有限公司获得开业，银保监会有关负责人曾表示，蚂蚁集团应在蚂蚁消费金融开业 6 个月内完成“花呗”“借呗”的品牌整改工作。整改后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品，其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息所发放的消费信贷，不再标挂“花呗”“借呗”名称，保证消费者在申请消费信贷服务时能够充分了解信贷服务提供者的名称。