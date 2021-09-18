库克对苹果员工表态：Epic 诉讼后“期待继续前进”

北京时间 9 月 18 日早间消息，据报道，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）对员工表示，在 Epic 诉苹果反垄断官司做出裁决后，他“期待继续前进”。

库克在全体员工大会上重申了苹果针对此案的公开表态，庆祝了该公司的胜诉，并淡化了他们在不公平竞争指控中的败诉。

“如果你们支持并且记得 App Store 的使命，应该知道 App Store 的目的是建立一个值得用户信赖的地方，好让他们探索和发现应用。它的意图是为开发者创造一流的商业机会。”库克对员工表示，“Epic 想得到特殊待遇。我们的规则要求对所有人一视同仁。他们反复要求我们给予其优待，我们拒绝了，他们提出 10 项指控起诉我们。法院裁决我们在其中 9 项中胜诉，Epic 有一项胜诉。最重要的是，他们裁决苹果不构成垄断，我们早就知道这一点。苹果所在的市场竞争非常激烈。”

Epic CEO 蒂姆・斯维尼（Tim Sweeney）去年要求苹果在其 iOS 版《堡垒之夜》游戏中包含另外一个支付选项。但斯维尼表示，Epic“希望苹果也能将这些选项公平地提供给所有 iOS 开发者”。

与库克所谓的“对所有人一视同仁”不同的是，苹果过去曾经为许多应用开发者提供优待。其中就包括 Netflix，该公司获准只向苹果支付 15% 的佣金，甚至还在 Netflix 继续支持应用内购的情况下为其提供特殊津贴。苹果还专门列出了一些可以绕过其应用内购佣金的应用类别，并封杀或冷淡对待可能对其构成威胁的应用。

但库克说的没错，本案主审法官的确不认为苹果在数字游戏交易市场中构成垄断。苹果成功规避了向第三方应用商店和侧载应用开放 iOS 的要求，法院也认定苹果可以针对数字商品收取佣金。

库克并未确认苹果是否计划对败诉的一项指控上诉：裁决认定苹果的反引导规定（禁止开发者将其他支付选项告知用户）违反了加州的《不公平竞争法》。法院下令苹果在 12 月之前取消这项规定。与此同时，Epic 表示将对自己败诉的指控提出上诉。

但与苹果发言人的公开表态相同，库克也表示他并没有对这起官司过于担心。“我认为这一裁决将有助于让一些关于 App Store 的讨论得以平息。至于我们败诉的那项指控，协议中有一两句话被删除了，那就是协议的范围。我现在期待继续前进。”库克说。