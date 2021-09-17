iPhone 13/Pro 今夜 20:00 首发预售，苹果产品「抢购」完全指南

写在前面

“抢购” 这事，照理说不该拿到台面上讨论。一来，抢购是厂商备货不足造成的不必要的市场混乱；二来，理性的消费者不会对商品妥协，买不到就不买呗。故本 “抢购指南” 不是号召大家去踩消费主义的陷阱，而是与想最早体验到苹果新产品的家友们分享经验，帮助IT之家家友拿下首批 iPhone 13。 话不多说，接下来是干货。



何为首发

只要你愿意等，苹果产品就不存在买不到的情况。得益于库克对供应链的精确管理，倘若你使用 Apple Store 或苹果官网下单，你可以在购买界面看到 “预计送达时间”。此时间不只包括物流的耗时，还包括了装配、出货等供应链的耗时。不过本文的读者肯定接受不了动辄几个月后的 “预计送达时间”，因此本文的目标就是帮助家友拿到 9 月 24 日的首批商品。

购买渠道

iPhone 13/Pro 什么时候上市？什么时间买的到？这是发布会之后大家最关心的话题了，今晚 8:00，大家可以在以下平台购买 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max：

1. 苹果官网：点此前往

2. iOS 端的 Apple Store 应用

3. 苹果天猫旗舰店：点此前往

4. 苹果京东自营店：点此前往

5. 其他渠道

其中，官网、Apple Store、天猫使用了同一套系统，是最正统的官方渠道，也是本文首推的抢购入口。

京东则属于第三方渠道，它先从苹果官方进货，再给消费者发货。但因为东哥在 iPhone 13 开售前就拿到了货，故发货速度不会比官方慢。

其他渠道是指拼多多、运营商、个体户的货源，大家酌情选择。

天猫与京东的抢购方法

相信家友们都用过天猫、京东这两个电商平台，如何在商品界面购买、付款不需要本文教学。各位只需要注意以下几件事：

1. 苹果历来会重新定义晚 8:00，所以家友们倘若在 8:00 后无法刷出购买界面实属正常现象，继续刷新即可；

2. 默认地址不要设置错误，千万不要在换地址上浪费时间；

3. 确保钱包里有钱，任何平台都是根据付款时间的先后顺序发货的；

4. 苹果天猫旗舰店目前已进入维护状态，这与苹果官网、Apple Store 是相同的；但京东仍支持颜色、型号的选择，家友们可以事先选好节省一些时间。

苹果官网与 Apple Store 的抢购方法

官方渠道是最保险的抢首发途径。这不仅是因为在此下单的商品走的是苹果专属物流，官网下单的 iPhone 还支持十四天无理由退货，即使激活、有轻微使用痕迹都没问题。不过许多家友并不经常使用这两个平台，故本文将详细介绍。

1. 选择商品：8:00 预购开放后，iPhone 13 的购买入口必然出现在首页，大家一眼就能看到；

2. 型号选择：这两个平台的型号选择是有先后顺序的，即你得先点 “颜色”，才能继续点击 “容量” 等项目。因此抢首发时务必记清楚自己想买的型号；

3. 加入购物袋：这两个平台没有 “立即购买” 的选项，家友们成功将商品添加到购物袋后，一定要快速切换到 “我的购物袋” 界面，点击结算按钮；

4. 送货地址：有种说法是，苹果用户可以在通讯录里事先保存地址，这样购买时就会自动填充。但笔者亲测，抢首发时地址并不会自动填充，最保险的方法是在记事本里记好你的地址、电话、邮箱，然后复制粘贴到购买界面中；

5. 付款方式：这两个平台支持借记卡、信用卡、支付宝、微信等各种支付方式，故大家抢购前务必想好要用哪个钱包付款，以及相应的密码是多少；

在官方渠道抢购的进阶技巧

虽然抢购的本质就是在拼你的网速和手速，但一些技巧可以帮助你在与别人相差不大时排到发货队伍的前列。

1. 使用 Apple Pay 付款。Apple Pay 相当于银行卡，但相比直接用银行卡付款，Apple Pay 的处理优先级被苹果放在了最高位置。如果有条件，请务必使用 Apple Pay 付款；

2. 不要选择分期、以旧换新等额外服务。这些服务会拖慢你的结账速度，就算你已经走完了付款流程，付出的钱也无法马上到达苹果那边，系统仍判定未收到付款；

3. 选择合适的 iPhone 型号。今年的新颜色 “远峰蓝” 因为使用了新的着色工艺，产线尚不稳定，可能会很快缺货。金色历来是现货较少的型号。黑、白最稳妥。至于存储容量，抢购从易到难排序为 512 G > 256 G > 1 T > 128 G；

线下取货

这是抢首发的最稳妥途径，但不是所有家友都能执行，因为苹果官方零售店只在部分大城市开设。以下三类消费者可选择线下抢首发：

1. “年年焕新” 消费者。这类客户一般都能抢到首发，它们有专属的预约通道，名额较多但仍然有限；

2. 抢到预约的消费者。这类客户需要在官网、Apple Store 的 “线下取货” 界面抢一个资格，然后再去线下提货；

3. 头铁现场排队的消费者。这类客户必须早早地去苹果零售店排队，并祈祷该店的现货还有剩余。

“年年焕新” 的预约入口一般会放在产品购买界面的顶部；而 “线下取货” 的预约入口位置不固定，有时在顶部，有时在中部，有时根本刷不出来。如果您成功进入了线下预约界面，请注意以下几点：

1. 尝试不同的零售店。每家零售店的商品种类都不同，如果一家零售店显示没货，且你的城市还有别的零售，记得换一家店试试；

2. 尝试不同的型号。与线上抢购相同，线下不同型号 iPhone 的备货情况也不同，灵活更换参数可以找到仍能预约的商品；

3. 取货时间段从晚往早选。由于系统更新不及时，较早的取货时间段就算排满了仍会显示出来，如果你不幸遇到这种情况，系统就会报错，整个流程重来。因此选择较晚的时间段比较保险。

如何确认是否抢购成功

当各位走完整套购买流程后，记得查看手机短信和电子邮件是否收到 “已收到付款” 的信息，这是购买成功的凭证。一段时间后，您还会收到一则写有 “预计送货时间” 的消息，该时间就是你的新 iPhone 的到货时间。

结语

以上便是笔者这几年抢购苹果产品的全部经验。预祝各位都能在 9 月 24 日拿着 iPhone 13 登陆 IT 之家！本文对于各种苹果商品有通用性，推荐各位关注 + 收藏，谢谢！