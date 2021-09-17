苹果 iPadOS 15 正式版允许 App 在 M1 iPad Pro 上使用最大 12GB 内存，此前限制为 5GB

IT之家 9 月 17 日消息 据 MacRumors 报道，今年 6 月份消息称，从 iPadOS 15 开始，苹果给开发者分配了更多的内存，让应用程序能够使用 iPad 中更多的可用内存，运行得更快、更顺畅。

通过一项权益，苹果正在给开发者提供 iPadOS 更大的能力，如果他们的应用程序能够获得更多的系统内存，其某些功能可能会表现更好。目前，苹果对一个 App 可以使用的内存量设置了上限，主要是为了确保单个应用不会利用设备的所有内存，影响其他核心系统功能。

到目前为止，我们对这一权益的具体细节掌握的信息有限，包括一个 App 究竟可以申请多少内存。然而，随着 iPadOS 15 正式版将在 9 月 20 日推出，我们现在知道，在最高端的 M1 iPad Pro 上，一个 App 可以使用以前允许的超 2 倍内存量。

图形设计应用 Artstudio Pro 背后开发者 @Lucky Clan 分享了这一细节，据发现，在最高端的具有 16GB 的内存的 M1 iPad Pro 上，其 App 可以通过权益要求使用这些可用内存的 12GB。在其他 8GB 内存 M1 iPad Pro 型号上，单个 App 最多可以申请使用 6GB 内存。

在这两种情况下，即使应用程序通知 iPadOS 需要额外的内存，iPadOS 仍会为该应用程序分配 2GB 的缓冲区，在 16GB 内存的 iPad Pro 机型变成 4GB 缓冲内存，其他机型可使用 2GB 缓冲区。

这一新变化可能对图形密集型应用最为有利，比如那些用于绘图、建模以及照片和视频编辑的应用。虽然增加的内存分配受到欢迎，但一些用户可能仍然认为 iPadOS 没有充分利用 iPad 内部的硬件，尤其是 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 采用了 M1 芯片。

苹果表示，新的权益将在“支持的设备”上提供，目前，除了新的 M1 iPad Pro 之外，哪些设备受到支持还不得而知。例如，本周苹果发布了新的 iPad mini 6 和 iPad 9，分别配备 4GB、3GB 内存。对于这些新机型，苹果不太可能允许应用请求超过系统限制的内存，因为这可能影响 iPadOS 的核心功能。

IT之家获悉，iPadOS 15 更新内容包括在主屏幕上任意放置小组件、改进多任务体验、实况文本等，将于 9 月 20 日与 iOS 15、watchOS 8 和 tvOS 15 正式版一起发布。