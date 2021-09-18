软银愿景基金以破发价抛售韩国电商公司股份

北京时间 9 月 18 日早间消息，据报道，日本软银集团掌管的愿景基金最近已经以 16.9 亿美元的总价格，抛售了所持有的韩国电子商务巨头 Coupang 股份的十分之一。

据报道，今年三月份，Coupang 股票刚刚在纽约证券交易所挂牌上市，愿景基金在公开市场进行操作，这一次以每股 29.85 美元的价格（低于上市发行价），一共抛售了 5700 万股 Coupang 公司股票。

在这一次抛售之后，愿景基金还持有这家韩国电商公司的 5.682 亿股股票。

年初 Coupang 公司在纽交所上市时，虽然该公司过去长期亏损，但是软银集团掌门人孙正义仍然对其商业模式表示充满信心，孙正义也否认了一些市场传言，即 Coupang 上市之后愿景基金将会抛售股份锁定投资利润。

软银集团筹建和管理的愿景基金是 Coupang 长期以来的支持者，2015 年，愿景基金对该公司大手笔投资 10 亿美元，并且在 2018 年再一次投资 20 亿美元，两次投资让愿景基金掌握了该公司 37% 的股份。

在外界看来，Coupang 的商业模式堪称“韩国版亚马逊”。不过去年，该公司在韩国的一个物流仓库发声了重大火灾，这导致韩国政府加强了对该公司的监管审核。

另外，和亚马逊一样，Coupang 在韩国也遭遇了反垄断指责，被指操作电子商务平台的搜索算法，让自家的自有品牌商品在搜索结果中获得更显眼的位置。随后，韩国反垄断机构“公平贸易委员会”对该公司展开了调查。

据报道，随着 Coupang 的股价长时间在 35 美元的上市发行价以下徘徊，该公司长期以来造成亏损和“烧钱”的市场战略正在面临一次考验。