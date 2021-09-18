比心之后，一派宣布永久关闭涉及“陪玩”的功能

IT之家 9 月 18 日消息 昨日，一派官方发布声明称，一派 App 日前已在各大应用商店下架，“给受此影响的用户带来的不便，我们深表歉意”。

声明指出，按照此次整改计划，将永久关闭涉及“陪玩”的功能。

IT之家曾报道，网信上海 9 月 10 日称游戏陪练应用比心 App 存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题，比心 App 已被国内主要应用商店予以下架。

同日，比心 App 发布声明称，按照行业整顿要求，比心 App 将永久性关闭涉及“陪玩”功能。

以下为一派声明全文：

日前，为配合行业监管，加强行业自律，一派 App 已在各大应用商店下架，给受此影响的用户带来的不便，我们深表歉意。

为贯彻落实主管机关要求，积极拥抱监管，切实履行平台责任，我们第一时间成立了专项整改小组。按照此次整改计划，将永久关闭涉及“陪玩”的功能，详情以站内公告及咨询客服为准。

一派始终致力于推动社交网络行业的健康有序发展，平台也将以此为契机，继续完善自身风控体系，加大对违法违规行为的处罚力度，加强未成年人保护工作，努力营造更加健康的网络环境。

感谢主管机关与广大用户对一派的监督和关注。

一派 App

2021 年 9 月 17 日